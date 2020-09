Efter vildt vaccine-løfte: - Det er urealistisk

Der er tale om leflen for vælgerne snarere end et seriøst bud på en dato for en coronavaccine, vurderer en ekspert om Trumps løfte

USA har en vaccine klar mod coronavirus inden for fem uger.

Sådan lød det tirsdag fra den amerikanske præsident, Donald Trump, under et interview på rådhuset i storbyen Philadelphia.

Præsidenten nævnte ikke noget om, hvornår den amerikanske befolkning så kunne få vaccinen, men alene tanken om, at der snart er en vaccine klar, har ingen gang på jorden. Det mener flere eksperter, som Ekstra Bladet har talt med.

Trump lover vaccine inden fire uger

Artiklen fortsætter under billedet ...

Donald Trump mener, at en vaccine mod corona kan være klar, inden han 3. november forsøger at blive genvalgt som USA's præsident. Foto: Dado Ruvic/Ritzau Scanpix

Under interviewet i Philadelphia lovede Trump således, at man er 'meget tæt på en vaccine'. Den skulle altså være lige på trapperne, men det er ikke muligt, mener Søren Riis Paludan, professor i virologi på Aarhus Universitet.

'Baseret på min viden om igangværende kliniske afprøvninger, inklusive den tid det tager, er det meget urealistisk, at USA vil have en vaccine klar inden andet kvartal af 2021,' skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

I modsætning til Trumps udtalelser har sundhedseksperter i toppen af den amerikanske regering vurderet, at det først vil være muligt at distribuere en coronavaccine næste år.

Den amerikanske regerings øverste sundhedsrådgiver, Anthony Fauci, forventer, at USA har mindst ti millioner vacciner mod coronavirus klar i starten af næste år, fortalte han nyhedsbureauet Reuters i august.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Trumps vaccine-udmelding er et forsøg på at høste stemmer til præsidentvalget i november, hvor han skal op mod demokraten Joe Biden. Det vurderer en dansk ekspert. Foto: Jim Watson/Dominick Reuter/Ritzau Scanpix

Derfor skal Trumps udmelding mere ses i lyset af, at der er syv uger til præsidentvalget. Det forklarer Lars Thorup Larsen, der er lektor på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.

- Det er ret tydeligt, at den udtalelse er knyttet til valgkampen i USA. Det er ikke svært at gennemskue, hvorfor det lige skal være om fire uger, at der er en vaccine klar. Det er heller ikke en klar udmelding, så han hænger ikke på den.

Der er nemlig forskel på, hvornår vaccinen kan godkendes, og hvornår den er klar til at blive sat i produktion, påpeger Lars Thourp Larsen.

Voldsomt pres

I interviewet brugte præsidenten også tiden på at lange kraftigt ud efter den - ifølge ham - langsomtarbejdende lægemiddelstyrelse i USA. Netop FDA (lægemiddelstyrelsen, red.) kan få skylden, hvis vaccinen ikke er klar til tiden, vurderer Lars Thorup Larsen.

- Han beklagede sig over FDA, selvom det er hans myndighed. Det er meget specielt, at præsidenten går ud og undsiger dem på forhånd, men det er jo meget belejligt at kunne sige, at man snart har en vaccine.

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at den amerikanske regering presser sundhedsmyndighederne og medicinalfirmaerne voldsomt, fordi det har en stor politisk værdi at kunne love en vaccine, lyder det fra lektoren.

USA's topsundhedsrådgiver under coronapandemien, Anthony Fauci, har tidligere hævdet, at han ikke har oplevet pres fra Det Hvide Hus for at have en vaccine klar inden præsidentvalget 3. november, så USA's præsident, Donald Trump, kan øge sine chancer for at blive genvalgt.

WHO mener fortsat, at det først er realistisk at have en vaccine klar i midten af 2021.