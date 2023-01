Efterforskes af FBI: Klassificerede dokumenter fundet på Bidens private kontor

Klassificerede dokumenter, der skulle have været overdraget til USA's nationale arkiv, er blevet fundet på et privat kontor, som tidligere har tilhørt USA's præsident, Joe Biden.

Dokumenterne stammer fra Joe Bidens tid som vicepræsident under Barack Obama og er markeret som værende 'top-hemmelige'.

De blev fundet i forbindelse med, at kontoret skulle tømmes i november sidste år. Det bekræfter Bidens advokater natten til mandag dansk tid over for tv-stationerne CBS News og CNN.

Både den amerikanske justitsminister, Merrick Garland, og FBI er involveret i sagen, skriver medierne.

Bag lås og slå

Joe Biden var vicepræsident fra 2009 til 2017. Fra 2017 til 2019 var hans æresprofessor på University of Pennsylvania, og i den forbindelse havde han adgang til et privat kontor i Washington D.C. Det er på dette kontor, at dokumenterne er blevet fundet.

Dokumenterne opbevares normalt bag lås og slå og i sikrede rum, hvor en betjent har ansvaret for at holde styr på, hvor de er.

Når en amerikansk præsident eller vicepræsident forlader embedet, skal vedkommende ifølge loven overdrage alle dokumenter og e-mails til USA's nationale arkiv.

Det var Joe Bidens private advokater, der opdagede dokumenterne i et aflåst skab den 2. november, kort før det amerikanske midtvejsvalg. Dokumenterne blev opbevaret i en boks sammen med andre dokumenter, der ikke var klassificerede, skriver CBS.

Samme dag, som dokumenterne blev fundet, blev de overdraget til USA's nationale arkiv.

Hvordan de i første omgang endte på Joe Bidens kontor efter hans afgang fra Det Hvide Hus er de amerikanske myndigheder nu ved at undersøge.

Bidens advokater oplyser overfor CNN og CBS News, at præsidenten samarbejder med myndighederne for at få klarlagt sagen.

