Efterretningschef: Whistleblower gjorde det rigtige

Under dagens høring kom det frem, at whistlebloweren ifølge Joseph Maguire handlede korrekt ved at dele sin viden

Den anonyme whistleblower, der fortalte myndighederne om en samtale mellem den amerikanske præsident, Donald Trump, og den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskij, handlede fuldstændig korrekt, da han valgte at dele sine oplysninger.

Det slog efterretningschef Joseph Maguire fast, da han i dag blev afhørt i kongressen om whistleblower-sagen, der kan vise sig at være en bombe under Trumps præsidentembede.

Under høringen udtalte Maguire, at han mener whistlebloweren ifølge ham 'handlede efter bogen og fulgte' ved at dele sin viden om samtalerne mellem de to præsidenter.

Maguire slog også fast, at han ikke kender identiteten på whistlebloweren. Efterretningschefen er dog bekymret for, at håndteringen af den konkrete sag kan have en 'nedkølende effekt' på fremtidige whistlebloweres villighed til at stå frem. Det udtalte han, da det demokratiske kongresmedlem Terri Sewell spurgte ind til emnet.

Maguire valgte at tilbageholde whistleblowerens oplysninger om den omstridte telefonsamtale fra kongressen, hvilket han også forsvarede under dagens høring. Ifølge ham skete det på baggrund af anvisninger fra Det Hvide Hus og det amerikanske justitsministerium.

Demokraterne vil have en rigsretssag mod præsident Trump. Ifølge Anders Agner fra Kongressen.com har det ført til krigslignende tilstande i amerikansk politik.

