Ejendomsvurdering frustrerer partier: En pistol i tindingen

Finansordførerne i flere partier finder det enten 'dybt frustrerede' eller 'utilfredsstillende', at økonomien for et nyt it-system for ejendomsvurderinger er skredet, og at tidshorisonten stadig er uklar.

Statsrevisorerne udtaler skarp kritik af projektet på baggrund af en rapport fra Rigsrevisionen.

Kritikken deles af SF's finansordfører, Lisbeth Bech-Nielsen, som kalder det en 'virkelig forfærdelig proces'.

- Man føler, at man som politiker sidder med en pistol for tindingen, for bliver vi ikke ved med at bevilge penge, så kommer systemet aldrig op, og vi har brug for det, siger hun.

Rigsrevisionen konstaterer i sin rapport, at den ikke kan afgøre, om Finansudvalget er blevet orienteret korrekt.

Men det konstateres, at der har været forskellige typer af opgørelser og uklarheder, som samlet har gjort det umuligt at 'følge udviklingen i den økonomiske ramme'.

Folketinget har indtil godkendt en økonomisk ramme på 1,3 milliarder kroner til projektet.

Ifølge Rigsrevisionen er der allerede nu budgetteret med samlede udgifter for 3,6 milliarder kroner og brugt over 2 milliarder kroner.

Skatteministeriet beder igen Finansudvalget om at bevilge flere penge til projektet. Disse bevillingsaftaler er ikke offentlige.

SF's finansordfører tror ikke, at projektet med den ramme, der godkendes, kan realiseres.

- Jeg tror ikke, at det er slut endnu. Vi skal nok få et system. Men det bliver ikke et perfekt system. Det tror jeg helt ærligt, at vi skal sige til hinanden, siger Lisbeth Bech-Nielsen.

Enhedslistens finansordfører mener, at det er dybt frustrerende, at Skatteforvaltningen over to årtier - også under de seneste regeringer - er blevet 'ødelagt'.

- Jeg må indrømme, at jeg er ret forundret over, at ministeriet efter så mange år og detaljeret kritik fra Rigsrevisionen stadigvæk har haft så manglende styring af et projekt, der har kørt siden 2015, og som koster så mange milliarder kroner at gennemføre, siger Rune Lund (EL).

Der er ifølge ordføreren ikke blevet givet et retvisende billede til Folketinget.

- Det er - uanset hvordan man vender og drejer det - dybt kritisabelt, siger Rune Lund.

Rasmus Jarlov, finansordfører for De Konservative, tør ikke sige, om Finansudvalget juridisk set er blevet informeret korrekt, som Rigsrevisionen heller ikke har tilstrækkelig indsigt til at kunne konkludere.

- Men det er klart, at det er utilfredsstillende, at regningen bliver ved med at stige, og at vi hele tiden bliver bedt om at godkende større og større beløb.

- Og at vi ikke fra start har kunnet få et realistisk bud på, hvad det kommer til at koste, siger Jarlov.

Han konstaterer, at udvalget 'igen og igen er blevet præsenteret for udskydelser og stigende regninger'.