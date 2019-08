Ejer af berygtet hjemmeside indkaldt af USA's kongres

Efter gerningsmanden bag endnu et masseskyderi forbindes til hjemmesiden 8chan, forsøger USA's kongres nu at hive ejeren til høring

Ejeren af internetforummet 8chan, Jim Watkins, er nu blevet kaldt ind til at svare på spørgsmål fra USA's kongres, skriver amerikanske medier. Det er den såkaldte House Committee of Homeland Security, der har sendt ham et brev.

I brevet beder de ham vidne om hjemmesiden og dens forbindelse til gerningsmænd bag masseskyderier, senest den 21-årige mand, som dræbte over 22 mennesker i El Paso.

I brevet skriver House Committee of Homeland Security bl.a.:

'Amerikanerne fortjener at få at vide, hvad du, hvis noget, som ejer og operatør gør for at adressere den hastige vækst af ekstremistisk indhold på 8chan.'

BREAKING: Homeland Security Chairman Thompson & Ranking Member Rogers sent a letter to 8chan owner Jim Watkins demanding he come before Congress and answer questions on the site’s extremist content.



cc: @infinitechan pic.twitter.com/8SDSI1rFLj — House Homeland Security Committee (@HomelandDems) August 6, 2019

Manifester deles inden massakrer

8chan har længe været berygtet. Hjemmesiden har været kendt primært som et fristed for anonyme højreradikale til at dele deres synspunkter. Tidligere i år har 8chan været i søgelyset flere gange.

Gerningsmanden bag masseskyderiet i New Zealand i marts havde angiveligt lagt sit 74 sider lange manifest op og livestreamede senere skyderiet på siden.

Bare måneden efter delte en amerikansk bruger et åbent brev på 8chan med sine stærkt negative holdninger om jøder, inden han gik ud og skød fire mennesker i en synagoge.

Nu menes gerningsmanden fra El Paso at være næste i rækken, efter endnu et manifest dukkede op på 8chan, få minutter inden første skud blev affyret.

Den 21-årige mand, der 3. august dræbte 22 ved at skyde rundt i en Walmart, formodes at være en i listen af flere politisk motiverede massemordere, der har lagt sit manifest op på 8chan. Foto: Ritzau Scanpix

Adresse ukendt

I brevet rettet til Jim Watkins beder de også om hans mailadresse. For kongressen ser ikke ud til at vide, hvor de skal få fat på ham. Den midaldrende ejers tilværelse er belagt med næsten lige så stor mystik som forummets mange lyssky internetkrigere.

Jim Watkins menes at leve på Filippinerne. Her skulle han ifølge amerikanske medier have slået sig ned som svinebonde ud over at drive 8chan og en række andre hjemmesider.

Tidligere har han arbejdet mange år i den amerikanske hær og efterfølgende blandt andet drevet en pornohjemmeside rettet mod japanere, der gerne ville omgå hjemlandets censur.

Brevet er blevet lagt ud på House Committee of Homeland Security's Twitterprofil, formentlig i et håb om at nå frem til Watkins gennem sociale medier. 8chans profil har senere retweetet brevet.

Ultimativ ytringsfrihed endte galt

Hjemmesiden blev oprindeligt oprettet i 2003 for at skabe et sted med 'ultimativ ytringsfrihed', har stifter og tidligere ejer Fredrick Brennan forklaret.

Han hoppede fra i 2014 og har siden udtrykt ærgrelse over, hvad hans skabelse er blevet til.

Cloudflare, som stod for internetsidens sikkerhed, valgte i går morges at skrotte beskyttelsen af hjemmesiden, som de samtidig kaldte for 'en pøl af had'.

Cloudflare beskyttede hjemmesiden mod såkaldte DDos-angreb, som er en type angreb på websites, der kan overbelaste en hjemmeside så meget, at almindelige brugere ikke kan tilgå den.

Den manglende beskyttelse gjorde, at 8chan siden har været lukket for folk udefra. Det glædede Fredrick Brennan, som har sammenlignet sin tidligere hjemmeside med Frankensteins monster. Han ser helst siden lukket og var derfor begejstret for beslutningen.

'Tusinde tak, Cloudflare. Endelig har det her mareridt måske en ende. Jeg vil bare tilbage til at lave mine skrifttyper i fred og ro, og ikke bekymre mig om opkald fra CNN/New York Times, hver gang der er masseksyderi. De kunne have forebygget det og valgte at lade være,' skrev Fredrick Brennan på Twitter.