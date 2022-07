Eks-minister langer voldsomt ud efter Boris Johnson

En ny skandale har ramt den britiske premierminister, Boris Johnson, og denne gang har konsekvenserne ramt ham på de helt indre linjer.

Således trådte to af hans øverste ministre tilbage tirsdag aften på grund af mangel af tillid til ham, og onsdag har foreløbig fire andre ministre fulgt deres eksempel.

Onsdag middag britisk tid stod Boris Johnson over for medlemmerne af Underhuset, da der var spørgetime, og her ville især medlemmerne af oppositionspartiet Labour vide, hvorfor Johnson ikke har trukket sig.

Johnson selv afviste, at det kunne komme på tale, da han mener, at han bør hjælp landet igennem krisetiden, og ingen af de mange spørgsmål fik derfor Johnson til at vakle i sin holdning på spørgsmålet.

- Kun så godt som holdets kaptajn

I kølvandet på spørgetimen fik den nu tidligere sundhedsminister Sajid Javid ordet under en såkaldt 'Personal Statement'.

Og her blev der ikke lagt nogen fingre imellem fra den tidligere minister, som igennem talen lagde vægt op, at det som politiker er vigtigt at have ærlighed og integritet, og at man skal sætte nationens ønsker over sine egne.

Egenskaber han tydeligvis ikke mener, Boris Johnson har.

- I denne uge havde vi igen grund til at betvivle integriteten og ærligheden hos regeringstoppen. Og nu må jeg sige, nok er nok, lød det fra Javid, mens medlemmerne af Underhuset - for en sjælden gangs skyld - forholdt sig tavse.

- Et hold er kun så godt som holdets kaptajn. Og de seneste måneder har det været tiltagende svært at være på dette hold, lød det.

Boris Johnson virkede som en presset mand i parlamentet i dag, men han var ikke i nærheden af at trække sig. I stedet prøvede han at fremhæve sine egne politiske succeser. Foto: Handout/PRU/AFP/Ritzau Scanpix

Problemet starter i toppen

Han fortæller, at han løbende har set gennem fingre med Boris Johnsons skandaler, og at han hver gang er kommet frem til, at der må have været tale om en ærlig fejltagelse, når premierministeren endnu engang ikke har formået at bortforklare sine fejl på troværdig vis.

Men han tror ikke længere på, at der har været tale om ærlige fejltagelser.

- Jeg har konkluderet, at problemet starter i toppen. Og det er op til os, der har et ansvar, at løse problemet, siger han med henvisning til de øvrige medlemmer af regeringen.

- En beslutning ikke at gøre noget

Fem andre har valgt at forlade regeringen sammen med Sajid Javid, og det er langt fra nok, mener Javid, der herefter kom med en bredside mod de tilbageværende medlemmer af Johnsons regering.

- Jeg kan se, at mine kollegaer har valgt at blive i kabinettet. Det har de deres grunde til. Men jeg må sige, at det at gøre ingenting, er at træffe en aktiv beslutning. Jeg har altid betragtet det som vigtigere at ville gøre noget end at være nogen, lød det fra den tidligere minister, mens Boris Johnson så mere og mere sammenbidt ud under talen.

Javid afsluttede talen med at sige, at han er spændt på, hvordan Det Konservative Parti skal rejse sig igen, når partitoppen bliver ved med at se gennem fingre med Boris Johnsons løgne og mangel på integritet.

Boris Johnson overlevede i juni en mistillidsafsteming hos de konservative. Selvom utilfredsheden i partiet er stigende, kan der ikke blive afholdt en ny afstemning før om et år, og den eneste mulighed for at få Boris Johnson fra magten er derfor, hvis han selv trækker sig.

Blandt andet den store britiske avis, The Times, har krævet, at Boris Johnson trækker sig.