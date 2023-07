Eks-præsident med uhyggelig trussel: - Tvunget til at bruge atomvåben

For første gang siden Ukraine-krigens start har Ruslands præsident, Vladimir Putin, holdt tale for nationen. Her kom der en uhyggelig trussel mod Vesten

Indtil videre har Vladimir Putin holdt fingrene væk fra atomknappen.

Men hvis Rusland lider alvorlige nederlag i Ukraine, bør den russiske præsident overveje at benytte det altødelæggende våben.

Sådan lyder den foruroligende melding fra den tidligere russiske præsident og nuværende næstformand for det russiske sikkerhedsråd, Dmitrij Medvedev.

Putin og Medvedev har begge raslet med atomsablen før. Foto: Sputnik/Ritzau Scanpix

Frygter modoffensiv

Putins forgænger frygter nemlig, at den nuværende militære offensiv fra ukrainernes side kan volde enorme problemer for Rusland.

'Tænk, hvis offensiven, som bliver bakket op af Nato, blev en succes, og de skar en del af vores land af, så ville vi være tvunget til at bruge et atomvåben i henhold til reglerne i et dekret fra Ruslands præsident,' skriver han ifølge The Guardian i en meddelelse på de sociale medier.

Der er dog vidt forskellige udlægninger af, hvordan det går på slagmarken i Ukraine, hvor modoffensiven har været i gang i godt to måneder.

Uenige

Vladimir Putin fik sidste søndag statsbesøg af bonkammeraten Aleksandr Lukasjenko i Sankt Petersborg. Her skulle den russiske leder og den belarusiske præsident blandt andet diskutere netop udviklingen i Ukraine.

’Der er ingen modoffensiv,’ hævdede Aleksandr Lukasjenko, inden han blev afbrudt af Vladimir Putin.

’Der er en offensiv, men den er mislykkedes,' sagde den russiske præsident.

Ifølge USA's udenrigsminister, Antony Blinken, lyder det modsat, at det er lykkedes Ukraine at generobre halvdelen af de områder, som Rusland oprindeligt indtog ved invasionen af landet.

Ukraine står dog over for 'en meget hård kamp' med at generobre yderligere af de russiskbesatte områder, tilføjer Blinken i interviewet med CNN.

- Modoffensiven er stadig på et relativt tidligt stadie. Det er hårdt. Det vil ikke udspille sig over den næste uge eller to. Jeg tror, vi ser ind i, at det vil ske over flere måneder, siger han.

Det er ikke første gang, at Dmitrij Medvedev truer med atomvåben. Hvis Rusland bliver besejret i Ukraine, kan det føre til atomkrig, lød det i starten af året fra den tidligere præsident.

