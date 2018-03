Eks-Trump-rådgiver amok: - Anhold mig bare!

Den tidligere FBI-chef står i spidsen for undersøgelsen om muligt samarbejde mellem Rusland og Trump-kampagnen op til præsidentvalget i 2016.

Her er et overblik over de fem personer, der har erklæret sig skyldige:

* Rick Gates, tidligere rådgiver for Donald Trump.

Gates har fredag erklæret skyldig i at have løjet for amerikanske myndigheder og i at have konspireret mod USA's regering.

* Michael Flynn, tidligere sikkerhedsrådgiver for Donald Trump.

Flynn erklærede sig i slutningen af sidste år skyldig i at have løjet over for FBI om et møde med Ruslands ambassadør i USA.

* George Papadopoulos, tidligere udenrigspolitisk rådgiver for Donald Trump.

Papadopoulos indrømmede i oktober, at han - mens han arbejdede for Trump - talte med en professor med gode forbindelser til Ruslands regering.

* Richard Pinedo, marketingstrateg og hjemmesideejer.

Pinedo fra Californien er den mest ukendte af dem, der har erklæret sig skyldige i Muellers anklager. Pinedo solgte uden at vide det bankkonti til russere, der blandede sig i det amerikanske valg.

* Alex van der Zwaan, advokat.

Van der Zwaan har erklæret sig skyldig i at lyve over for Muellers hold af efterforskere i forhold til sit arbejde for Rick Gates.