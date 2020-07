Eksadvokat får lov at udgive kritisk bog om Trump

Michael Cohen, der er tidligere advokat for Donald Trump, får lov at offentliggøre en bog, der ventes at være kritisk over for den amerikanske præsident.

Bogen ventes at udkomme inden præsidentvalget den 3. november.

En aftale, der er indgået mellem Cohens advokater og den føderale anklagemyndighed, giver også Cohen lov til at tale med journalister og bruge sociale medier.

Cohen, der engang udtrykte stor loyalitet over for Trump og har sagt, at han 'ville tage en kugle for ham', har nu vendt sin tidligere klient ryggen.

Han har fortalt, at den kommende bog indeholder lidet flatterende detaljer om Trump, blandt andet i form af racistiske og antisemitiske udtalelser fra den nuværende præsident.

Trumps tidligere advokat har afsonet et år af sin fængselsstraf på tre år. Men han er løsladt fra fængsel på grund af risiko for coronasmitte og afsoner nu i sin lejlighed i New York-bydelen Manhattan.

Oprindeligt blev han sendt hjem fra fængslet i maj. Men 9. juli sendte føderale myndigheder ham tilbage bag tremmer. Det skete en uge efter, at han havde meddelt på Twitter, at han var tæt på at have skrevet sin bog færdig.

I sidste uge besluttede en dommer så, at han skulle løslades igen og sendes hjem til Manhattan. Dommeren mente, at regeringen ville hævne sig på Cohen på grund af hans planer om at skrive en bog om Trump.

Michael Cohen blev i 2018 idømt tre års fængsel for blandt andet skatteunddragelse, svindel med kampagnemidler, for at have løjet for Kongressen og for at have udbetalt såkaldte tys-tys-penge til en pornostjerne for at forhindre hende i at snakke om sit påståede forhold til Donald Trump.