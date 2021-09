Eksamenssnyd: - Har aldrig hørt om noget lignende

Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) beder Aarhus Kommune om en redegørelse af Søndervangskolen, der er anklaget for at snyde med afgangsprøver.

Det skriver Politiken.

- Ministeriet tager allerede i dag kontakt til Aarhus Kommune for at få en redegørelse.

- Det er heldigvis meget sjældent, at der opstår sådanne sager i det danske skolesystem. Jeg tror faktisk ikke, at jeg har hørt om noget lignende, lyder det i en skriftlig kommentar til avisen.

Søndervangskolen i Aarhus, der har mange tosprogede elever, er anklaget for at give elever ekstra tid til afgangsprøven i dansk, selv om eleverne ikke var berettiget til det.

Desuden skal ledelsen have fortalt lærerne, hvad eleverne skulle op til ved afgangsprøverne før tid.

Det er tidligere og nuværende lærere og tidligere elever, der anklager skolen for snyd.

Lisbeth Schmidt, der er Børn- og Ungechef i Aarhus Kommune, er bekendt med dele af sagen og har sat skolen under særligt tilsyn.

Skolen er tidligere blevet fremhævet af blandt andet Lars Løkke Rasmussen, fordi den havde hævet karaktergennemsnittet.

Både lokale politikere og medlemmer af Folketinget siger til Politiken, at der skal laves en redegørelse af sagen.

Mai Mercado, der er undervisningsordfører i Konservative siger til, avisen, at sagen er helt grotesk, og at hun ikke har meget tiltro til, at Aarhus Kommune er i stand til at undersøge sig selv i denne sag.

Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) og Ellen Thrane Nørby (V), der er henholdsvis uddannelsesordfører og undervisningsordfører siger begge, at de forventer, at ministeren iværksætter en redegørelse af forløbet på Søndervangskolen.