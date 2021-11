Ekskluderet politiker beskyldt for seksuel chikane

John Pawlik, byrådsmedlem i Vordingborg og nu tidligere medlem af Nye Borgerlige, bliver i dag beskyldt for grænseoverskridende adfærd.

Det sker i Radio Louds morgenprogram 'Reporterne', som mandag har bragt et interview med Marie Hansen, der repræsenterer Dansk Folkeparti i Vordingborg byråd.

Marie Hansen fortæller, at John Pawlik i forbindelse med byrådsarbejde har nevet hende i brysterne, slået hende i bagdelen, og i byrådssalen blandt andet kaldt hende for 'store, fede, dumme kælling'.

Ifølge Marie Hansen har John Pawliks adfærd været 'enormt grænseoverskridende, både fysisk og psykisk nedværdigende'.

Ved seneste kommunalvalg repræsenterede John Pawlik og Marie Hansen Dansk Folkeparti i byrådet. Ifølge hende foregik chikanen, fra de to blev valgt ind og i hvert fald halvandet år frem. John Pawlik meldte sig ud af Dansk Folkeparti i foråret 2020, men beholdt sin plads i byrådet som repræsentant for Nye Borgerlige.

Fredag eftermiddag valgte Nye Borgerliges forretningsudvalg at ekskludere ham med øjeblikkelig virkning.

Det skete efter, at Radio Loud interviewede John Pawlik i forbindelse med sagen om Marie Hansen, hvor han i løbet af interviewet truede Louds journalist.

'Det er ikke en acceptabel adfærd. Nye Borgerlige tager kraftig afstand fra vold og trusler om vold i alle sammenhænge,' skriver Nye Borgerliges pressechef, Lars Kaaber, i en mail til Radio Loud.

John Pawlik indrømmer over for Loud, at han har haft en grov tone over for Marie Hansen, men ønsker derudover ikke at kommentere historien.

Såfremt John Pawlik får personlige stemmer nok til at blive valgt ind ved kommunalvalget 16. november, fortsætter han foreløbig som løsgænger. Hvis han ikke vælges ind, går stemmerne til Nye Borgerlige.

Indslaget kan høres i 'Reporterne' på samtlige podcastplatforme i udsendelsen 'Du bliver bollet i hoved og røv'.

