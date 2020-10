Ekskone om Trump: - Han var uforsigtig

Ivana Trump frygter for sin eksmands helbred, efter Donald Trump fredag meddelte, at han var blevet smittet med coronavirus

Det skyldes uforsigtighed, at den amerikanske præsident, Donald Trump, er blevet smittet med coronavirus.

Det vurderer præsidentens ekskone, Ivana Trump, over for det amerikanske ugeblad People.

- Han var uforsigtig. Han troede ikke, det kunne ske for ham, siger hun.

'Han er sund'

Fredag meldte Donald Trump ud på Twitter, at han og førstedamen Melania Trump var blevet testet positive for smitte med coronavirus.

Senere samme dag blev han fløjet fra Det Hvide Hus til militærhospitalet Walter Reed i Maryland, hvor han nu er indlagt.

Ivana Trump og Donald Trump har tre børn sammen. Her ses hun til et presseevent i 2018. Foto: Evan Agostini/Ritzau Scanpix

Ivana Trump fortæller, at nyheden om hendes eksmands sygdom kom som 'et lille chok'.

- Han er den mest renlige, sunde person. Ikke så sund, når det kommer til mad, men derudover. Han vasker altid hænder og passer altid på, siger den 71-årige forretningskvinde og tidligere model.

- Hans eneste svaghed er mad. Han kan godt lide en Big Mac (en burger fra McDonald's, red.). Det er hans største svaghed, fortsætter hun.

Stabschef: Trumps tilstand var faretruende dårlig fredag

@realdonaldtrump via Twitter

Frygter for Trumps helbred

Ivana Trump og Donald Trump var gift i årene 1977 til 1992. Sammen har de tre børn, nemlig Donald Trump Junior, Eric Trump og Ivanka Trump.

- Jeg taler med alle mine børn, og de er selvfølgelig bekymrede, fortæller Ivana Trump og tilføjer, at det er en 'svær og stressende tid'.

- Jeg er bange. Jeg kommer til at være bange, indtil han får det bedre og kommer ud på den anden side, siger hun.

Sådan så det ud, da Donald Trump fredag gik ombord på den helikopter, som skulle flyve ham på hospitalet. Foto: Saul Loeb/Ritzau Scanpix

Donald Trump lagde natten til søndag en videohilsen ud fra hospitalet, hvor han er indlagt. Her fortalte han, at han har gjort fremskridt under sin indlæggelse.

