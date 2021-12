Eksminister gør comeback med ni tæer og en plan for diabetes

Lars Christian Lilleholt (V) er tirsdag tilbage i Folketinget efter længere tids sygefravær og en bortamputering af tåen.

Siden november sidste år har han ligget en måned på hospitalet: Først med corona og siden amputation af storetåen som følge af en diabetes 2-relateret betændelse.

Den folkesygdom, som diabetes er, savner opmærksomhed, mener den tidligere energi-, forsynings- og klimaminister.

- Jeg kan være talerør i forhold til det politiske, hvor jeg kan bringe diabetes på dagsordenen. Der vil jeg ikke holde mig tilbage, siger Lars Christian Lilleholt.

Han savner synlighed omkring folkesygdommen og dens konsekvenser.

Der er brug for større forståelse og fokus, mener han, så folk undgår senfølger - eller helt undgår at få sygdommen.

- Også i forhold til at tage et vist hensyn til folk med diabetes. Når man siger nej til et glas vin, er det ikke fordi, at man ikke kan lide det. Det er fordi, man skal passe på, hvor meget sukker man får ned i sin krop, siger han.

V-politikeren har tabt sig 25 kilo siden 2015. Det er en følge af diabetes 2.

- Jeg var i mange år alt for tyk og kraftig. Jeg havde en usund livsstil. Der er ingen tvivl om, at det har været en af årsagerne til, at jeg har fået diabetes 2. Der vil jeg gerne være det dårlige gode eksempel, siger Lilleholt.

Lars Christian Lilleholt var i november 2020 indlagt ad to omgange på Odense Universitetshospital med coronavirus.

I efteråret 2021 blev han indlagt samme sted, hvor han fik amputeret sin storetå og foretaget en operation i foden.

- Jeg er ikke helt fit for fight. Jeg går lidt langsommere, end jeg har gjort i et stykke tid, men det bliver bedre dag for dag. Det har været en barsk tur, siger V-politikeren.

Lars Christian Lilleholt var energi-, forsynings- og klimaminister fra 2015 til 2019.