Ekspert: Bidens tale ændrede intet

Joe Biden udlagde 'rigets tilstand' for Kongressen tirsdag, men der var voldsom utilfredshed fra republikanerne, da han beskyldte partiet for at ville afvikle sygeforsikringen i USA

Det tværpolitiske samarbejde bliver svært for Joe Biden de næste to år, mener ekspert

Økonomi. Inflation. Energikrise.

Det er nogle af de emner, som Joe Biden snakkede om i sin State of the Union-tale natten til onsdag.

Men én ting, der skinnede igennem, var den store splittelse, der lige nu er mellem republikanerne og demokraterne.

Det lægger ansvarshavende chefredaktør fra Kongressen.com, Anders Agner, også vægt på.

- Allerede inden han gik på talerstolen, var der kæmpe splittelse i Kongressen og det politiske liv. Og det ændrede talen ikke på, siger Anders Agner.

Selvom Joe Biden starter talen med at lykønske Kevin McCarthy, var der ikke tvivl om, at han ikke var just populær hos de republikanske politikere og tilhængere.

Blandt andet gjorde Marjorie Taylor Greene, der sidder i Repræsentanternes Hus for republikanerne, både verbalt og fysisk opmærksom på sin utilfredshed med præsidenten.

Marjorie Taylor Greene under talen natten til onsdag. Foto: Jim Watson/AFP/Ritzau Scanpix

Han gør, hvad han skal

Selvom Joe Biden har svært ved at samarbejde med republikanerne, gør han alt det rigtige i sin tale, mener Anders Agner.

- Han fremhæver sine politiske sejre. Han minder amerikanerne om, hvor godt det er gået for ham. Han gør opmærksom på kaosset før ham. Han rækker ud, siger han.

Dog forventer Anders Agner, at det kun bliver mere besværligt for ham fremover.

- Vinduet bliver mere og mere lukket. Jo tættere vi kommer på valget i 2024, des mindre vil republikanerne være med til at skubbe Biden i en retning, der styrker ham og demokraterne, siger han.

Den amerikanske præsident lykønsker og giver hånd til Kevin McCarthy. Foto: Chip Somodevilla/Getty Images North America/AFP/Ritzau Scanpix

Det uafklarede spørgsmål

Og så var der lige det ene spørgsmål, som alle håbede på at få et svar på. Genopstiller Joe Biden til præsidentvalget i 2024?

Hverken direkte eller indirekte kom der nogle indikationer på, at det ene eller det andet skulle være tilfældet. Ifølge Anders Agner kommer det ikke som en overraskelse.

- Det er en politisk tale, hvor han har muligheden for at gøre opmærksom på sine sejre. Det ville derfor ikke være det rigtige forum at tage det, siger han.

Om Joe Biden genopstiller til præsidentvalget i 2024, må vi derfor vente med at finde ud af.