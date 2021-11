Ekspert: - Den kan umuligt åbnes

Er det en garage, eller er det et teenage-værelse?

Hovedpersonen Jan H klit, der er formand for det bygge- og boligansvarlige udvalg i Hørsholm og lokal politiker, har selv skiftet holdninger de seneste par dage ovenpå Ekstra Bladets afsløringer.

Først var det en garage og udelukkende en garage. Senere skiftede den konservative politiker dog mening og lagde en video på Facebook, hvor han forklarede, at 'garagen' også blev brugt som et 'tv- og frirum'.

Ekstra Bladet har fået ekspert i arkitektur og bygningslovgivning med 35 års erfaring hos Bolius, Tine Nielsen, til at vurdere, hvordan bygningen rent teknisk klacificeres.

Og her er meldingen klar: Der kan ikke komme biler ind ad 'porten'.

- Medmindre du kan køre ind et andet sted eller ejer en form for James Bond bil, så kan du ikke komme op over soklen og ind af den mørke træport, fortæller hun.

Jan H. Klits biler står uden for 'garagen'. Foto: Henning Hjorth

Fuld fugning

Ud over en gigantisk høj sokkel er selve 'træporten' fuget helt tæt til murstenene. Det betyder ifølge Tine Nielsen, at porten er urokkelig.

- I princippet kunne porten godt være én af de automatiske, man kører op under taget. Men det kan heller ikke lade sig gøre, fordi den er fuget til murstenene, siger Tine Nielsen og fortsætter:

- Min vurdering er, at den, som den er monteret og fastgjort nu, ikke kan åbnes overhovedet.

Ekstra Bladet har ikke kunnet måle soklen, fordi den er på privat grund. Men Tine Nielsen vurderer, at man skulle anskaffe sig en rampe, hvis man ville over den. Foto: Henning Hjorth

To døre

Den mørke 'træport', som Tine Nielsen selv kalder for en træfacade, har et andet problem end at være limet fast til murstenene.

Den har en pæl i midten, der ikke ville kunne rykke sig under alle omstændigheder - selv hvis der var hængsler monteret.

- Den er i ét stykke, så hvis den skulle kunne åbne sig, så ville det kun være praktisk muligt, hvis man fjerner fugerne mellem træpartiet og selve muren. Hvis man kunne åbne de to dele med de diagonale brædder, ville midterposten, der er fastgjort i rammen, betyde, at det blev to mindre dørhuller, forklarer Tine nielsen og fortsætter:

- Og dér er der ikke fri bredde nok til at få biler ind. Men måske en motorcykel.





Pælen i midten kan ses til venstre på billedet. Det vil sige, at kun de skrå brædder ville kunne åbne sig - hvis der altså var hængsler. Foto: Henning Hjorth

- Han er jo til grin

Efter afsløringen tog Ekstra Bladet på gaden i Hørsholm for at høre, hvad hørsholmerne havde at sige til sagen.

