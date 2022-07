Ekspert: Derfor falder Boris nu

Ole Helmersen, der er ekspert i britisk politik, mener ikke, at Boris Johnson har noget valg om at fortsætte. Hvis ikke han går af i dag, vil han blive fældet i en mistillidsafstemning i næste uge

Krisen i toppen af britisk politik er total, og nu trækker Boris Johnson sig som partiformand og siden som premierminister.

- Han forsøgte at klamre sig til sin taburet, men selv for ham blev det uholdbart, så han havde ikke noget valg. Han var tvunget til at trække sig i dag, siger Ole Helmersen, der er ekspert i britisk politik og professor på CBS.

Det blev torsdag klart, at Boris Johnson vil forlade sin post, men at han bliver som premierminister, indtil en ny formand er valgt for Det Konservative Parti er valgt.

- Der vil være stort pres på ham internt i partiet. Jeg tror, at de gerne vil have, han skal træde af med det samme, siger Ole Helmersen.

Ifølge Helmersen var der flere tegn på, at slutspillet var i gang, og at Boris Johnson ikke havde meget tid tilbage.

- Det var jo nærmest pinligt, da han i går sagde, at han ville fortsætte som premierminister, men da flere fremtrædende ministre flygtede, blev det helt tydeligt.

Mistillid til Boris

Indtil videre har 58 regeringsmedlemmer forladt Boris Johnson, og derfor ville det være umuligt for ham at overleve en ny mistillidsafstemning.

- Komiteén, der organiserer mistillidsafstemningerne, var allerede i gang med at lave en tillidsafstemning til næste uge.

- Så hvis han ikke ville gå af i dag, så blev han fældet i en afstemning i næste uge.

- De konservative parlamentsmedlemmer væmmedes ved ham til sidst. Det kunne man også fornemme efter i går. De vil naturligvis ikke støtte en premierminister, der lyver, siger Ole Helmersen.

En pagt med djævlen

Boris Johnson har været omgivet af skandaler, så det kan måske overraske de fleste, at han har kunnet sidde på posten så længe.

Ifølge Ole Helmersen har det været en hårfin balance at have Boris Johnson som formand for Det Konservative Parti.

- Medlemmerne har haft meget stor tålmodighed med ham. Man har godt vidst, at han var en utraditionel politiker, og derfor har han fået lang snor.

- Han skaffede jo også partiet den største valgsejr i mange år, men de indgik en pagt med djævlen ved at vælge ham som formand.

