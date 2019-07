Ekspert: Derfor vil Trump til Danmark

Det er helt oplagt, at den amerikanske præsident, Donald Trump, overvejer at tage et smut forbi Danmark om en måneds tid, siger USA-ekspert

I en hurtig vending fik Donald Trump tirsdag afsløret over for en række journalister foran Det Hvide Hus, at han overvejer at tage et smut forbi Danmark i forbindelse med en rejse til Polen i begyndelsen af september.

På nuværende tidspunkt har Statsministeriet endnu ikke bekræftet, hvorvidt man får besøg af den amerikanske præsident, men blot konstateret, at man står 'klar med åbne arme'.

Ifølge USA-ekspert Philip Christian Ulrich, der er udenrigsredaktør på mediet kongressen.com, er det ikke overraskende, at lille Danmark nu får besøg af 'verdens mægtigste mand'.

- Det er helt naturligt, at Trump kommer på besøg i Danmark. Vi har været en god ven og allieret i mange år, fortæller han til Ekstra Bladet og henviser til, at Danmark altid har stillet op, når USA har bedt om hjælp for eksempel med krigene i Afghanistan og Irak.

Handler om Grønland

Ifølge Berlingskes USA-korrespondent, Michael Bjerre, kommer Donald Trump til Danmark for at tale med statsminister Mette Frederiksen om Arktis og Grønland.

- Det er helt oplagt, at det er et af emnerne, han kommer til at berøre, siger Phillip Christian Ulrich, der dog afviser, at det er hovedårsagen.

USA-eksperten fortæller, at Danmark efter Frankrig, Tyskland og Storbritannien er en af USA's tætteste allierede, og da Trump allerede har besøgt Frankrig og Storbritannien og samtidig set sig sur på tyskerne, så er det oplagt, at han besøger Danmark nu.

- Men han kommer helt sikkert til at bringe Arktis og Grønland på banen, fordi Danmark er ansvarlig for rigsfællesskabets udenrigs- og sikkerhedspolitik.

- Grønland og hele det arktiske område spiller en rolle for både Danmark og USA. Klimaforandringerne giver et strategisk potentiale både i forhold til naturressourcer og skibsaktivitet, fordi havisen og indlandsisen trækker sig tilbage, vurderer Phillip Christian Ulrich.

Bagud på point

Kampen om arktis har udviklet sig til en storpolitisk konkurrence, hvor USA udfordres af Rusland og Kina, der også ser fordele ved at være til stede i området. Det ser amerikanerne på med stor alvorlighed, men de er bagud på point.

- Russerne har langt flere isbrydere end amerikanerne. Isbryderne bruges til at gøre vandet farbart for fragtskibe fra både Rusland og Kina.

Amerikanerne har kun en isbryder, og derfor er de begyndt at ryste i bukserne, fordi det er ved at gå op for dem, hvor vigtigt det er at have isbrydere.

Ekstra Bladet har været i kontakt med den amerikanske ambassade, men det har endnu ikke været muligt at få bekræftet Trumps besøg.

