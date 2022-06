Ekspert: - Det bliver tæt

- Det bliver spændende, det bliver tæt, og det ville ikke overraske mig meget, hvis Boris Johnson ikke er formand for de konservative i aften.

Sådan siger Ole Helmersen, der er ekspert i engelsk politik og professor på CBS, om den tillidsafstemning, der skal finde sted i aften.

Her skal det afgøres, hvorvidt premierminister Boris Johnson kan fortsætte som leder af de konservative og derved også engelsk premierminister.

Afstemningen finder sted, da 15 pct. af de konservative parlamentsmedlemmer har besluttet at sende et brev til udvalgsformanden, hvor de skriver, at de ikke har tillid til Boris Johnson efter blandt andet 'party-gate', som han fik en bøde for.

Stor utilfredshed

Hvis 180 af de 359 konservative parlamentsmedlemmer i aften vælger at vippe Boris Johnson af pinden som formand, så vil han blive siddende som midlertidig premierminister, indtil der er fundet en ny formand.

Og det er ikke helt usandsynligt, vurderer Ole Helmersen.

- Jeg tror ikke, det er usandsynligt, at han kan gå hen og tabe den afstemning. Utilfredsheden i partiet er større, end den har syntes udadtil. Der er mange konservative parlamentsmedlemmer, som formentlig ikke har ønsket at gå ud offentligt med en kritik – fordi det kan få politiske konsekvenser, siger han.

Netop derfor er det heller ikke uvæsentligt at se på, hvordan afstemningen er skruet sammen.

- Det er vigtigt at huske på, at den her afstemning i aften er skriftlig og anonym, så ingen ved, hvem der stemmer hvad.

Det var her på Downing Street 10, at Boris Johnson holdt ulovlige fester under corona. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Skaden er sket

Selv hvis Boris Johnson skulle vinde i aften, så står partiet ikke i nogen god situation - specielt ikke, hvis afstemningen bliver tæt.

- Der skal være valg om senest to år, og det er ikke en gunstig situation at skulle gå mod et valg med en parlamentsgruppe, hvor en stor del af medlemmerne ikke har tillid til lederen, siger Ole Helmersen.

- Kan man sige, at skaden allerede er sket?

- Ja, det må man sige – på mange måder. Hans egne personlige meningsmålinger i befolkningen og i partiet har været stærkt nedadgående, og tilliden til ham blandt konservative vælgere er lille. Udover ’party-gate’ har han alvorlige politiske problemer, da han ikke rigtig er politiker. Han sætter sig jo ikke ned og arbejder med et politisk program og finder løsninger på problemer. Han taler mest i store overskrifter.

- Økonomien går dårligt, Brexit går dårligt, og mange almindelige mennesker har svært ved at få det til at hænge sammen. Man taler om en ’levestandards-krise’ lige nu.

Bedst, hvis han ryger

- Er det i virkeligheden bedst for de konservative, hvis han ryger på porten nu – 2 år inden valget?

- Ja, det ville være min vurdering. Der er en stor risiko ved at gå til valg med Boris Johnson. I 2019 gik han til valg på at levere Brexit, og han fik en stor valgsejr. Men det kan han ikke gøre én gang til. Han skal finde noget nyt, og tålmodigheden til ham er ved at være brugt op – både i partiet og i landet, forklarer Ole Helmersen.

- Jeg tror, at rigtig mange konservative parlamentsmedlemmer heller vil have ham ud nu, så man har tid til at få bygget en ny formand op inden valget.

Tillidsafstemningen finder sted i aften mellem kl. 18 og 20 lokal tid.