Ambassaden blev rømmet, mens vigtige dokumenter i al hast blev brændt.

USA mistede flere soldater på én enkelt dag, end de har gjort i de seneste ti år under den lange krig i Afghanistan. Tæt på 200 civile blev dræbt ved et selvmordsangreb i sidste uge. Militærudstyr for milliarder blev overladt til Taliban. Og listen fortsætter.

Alligevel mener Joe Biden, at evakueringen fra Kabul i Afghanistan var en 'ekstraordinær succes'. Det slog præsidenten hårdnakket fast i en tale til nationen tirsdag aften dansk tid. Men den køber eksperter ikke.

Under evakueringen fra Kabul blev lufthavnen ramt af et blodigt terrorangreb ...

Ekspert efter Bidens sejrstale: Ingen ekstraordinær succes

Kaotisk exit

Ifølge Rasmus Sinding Søndergaard, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, er der langtfra tale om en succesfuld tilbagetrækning.

- Det korte svar er nej. Evakueringen har ikke været en ekstraordinær succes. Det er svært at argumentere for, når man er nødt til at løbe ud med halen mellem benene og jo også bliver udsat for det her terrorangreb. Så selvfølgelig har det ikke været en succes. Man har også efterladt en masse isenkram, som man nok gerne ville have haft med hjem.

- Han maler et skønmaleri af tilbagetrækningen, som man simpelthen ikke kan tage seriøst, fordi det ikke er det, som er sket. Han fremstår en smule verdensfjern, når han står og siger, at det var en ekstraordinær succes, som kun USA kunne gøre det, fortæller han til Ekstra Bladet.

Kritikken er da også undervejs væltet ned over Biden på grund af USA's dramatiske tilbagetrækning fra Afghanistan.

- Både republikanere og demokrater har sat spørgsmålstegn ved selve håndteringen, og hvorfor det blev så kaotisk, lyder det fra Niels Bjerre-Poulsen, der er lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet.

Gjorde som lovet

Der var til gengæld også flere elementer i Bidens tale, som Rasmus Sinding Søndergaard giver præsidenten kredit for.

- Jeg synes egentlig, at han holdt en god tale overordnet set. Han retfærdiggør og forsvarer sin beslutning og prøver at sætte fokus på, at det ikke er tilbagetrækning, vi skal sætte fokus på, men det er afslutningen af krigen.

- Det er meget klart, at han vil have det her til at handle om, at han har afsluttet en upopulær krig, og at det var nødvendigt at gøre det, som han gjorde det.

Det er også for tidligt at stemple Bidens afslutning på Afghanistan-krigen som en regulær fiasko, mener seniorforskeren.

- Spørgsmålet er, hvordan historien vil dømme ham, og det handler om, hvad der sker i Afghanistan, og hvilken betydning det har for USA. Han gik jo eksplicit til valg på, at han ville trække USA ud af Afghanistan. Det var et valgløfte, som han nu har leveret på, og det påpegede han også i talen.

Et flertal af amerikanerne støtter ifølge en meningsmåling fra Gallup selve beslutningen om at trække USA ud af Afghanistan, selvom flertallet også er utilfredse med måden, det er sket på.