Ekspert: Erdogan udnytter Nato-trussel

Tyrkiet har en række krav til svensk medlemskab af Nato. En oplagt mulighed for at fremme landets egne interesser, mener ekspert

Tyrkiets præsident, Recep Erdogan, truer med at spænde ben for Sveriges medlemskab af Nato for at fremme landets interesser.

Derfor har præsidenten opstillet en række krav, som skal opfyldes, hvis Tyrkiet skal gå med til et svensk optag i alliancen.

- Vi har set det før fra præsident Erdogan. Jeg hæfter mig blandt andet ved, at Tyrkiet gerne vil have fjernet de sanktioner, der blev indført mod landet i 2019.

- Ved at fremsætte krav understreger Tyrkiet, at man også skal kigge på de sikkerhedspolitiske udfordringer fra deres perspektiv, forklarer Cecilie Banke, der er enhedsleder og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Diis, til Ekstra Bladet.

Det drejer sig blandt andet om at tage afstand fra det kurdiske arbejderparti, PKK, som Tyrkiet opfatter som en terrorbevægelse. Men også mod Gülen-bevægelsen, som Erdogan hævder stod bag et kupforsøg i Tyrkiet i 2016.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen ...

Udnytter kommende topmøde

Der er intet tilfældigt i timingen af Tyrkiets krav mod Sverige. For med et kommende Nato-topmøde, som skal afholdes i Madrid i slutningen af juni, har Tyrkiet set sit snit til at opstille en række krav og sikkerhedsbekymringer, fortæller Cecilie Banke fra Diis.

Ud over at forhandle sig frem til en mere fordelagtig sikkerhedspolitik - set med tyrkiske øjne - går Tyrkiet også snart ind i et valgår.

- Det kurdiske spørgsmål er noget, som har opbakning blandt nationalistiske vælgere. Erdogran bruger lejligheden til igen at fremhæve tyrkiske interesser, som kan give ham lidt på den hjemlige konto.

Veto-ret

Om Tyrkiet vil sætte foden ned, hvis Sverige ikke imødekommer de fremsatte krav, må tiden vise.

Men med Sverige og Finlands besøg i USA i weekenden og krigen i Ukraine, har Cecilie Banke fra Diis svært ved at se, hvordan det skulle udspille sig.

- Det vil i hvert fald sende et stærkt signal til alliancepartnerne i Nato og være meget problematisk for Tyrkiet, hvis de gør det.