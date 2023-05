Ekspert: Han er Erdogans hovedpine

Recep Erdogan klarede sig fint i første valgrunde, men en særlig joker kan gøre livet surt for den tyrkiske præsident, når tyrkerne igen skal til urnerne om et par uger

Den gik ikke, Erdogan.

Det var lige ved og næsten for præsidenten, da tyrkerne søndag gik til stemmeurnerne, men mandag lyder konklusionen, at præsidentvalget skal ud i en anden runde.

Hverken Erdogan eller udfordreren Kemal Kilicdaroglu nåede således over den gyldne grænse på 50 procent, og begge kandidater ser nu frem mod runde to.

Mikkel Rosenvold, geopolitisk analytiker hos Steno Research, forventede da også, at præsidentvalget skulle ud i en anden runde.

- Men resultatet er nok lidt bedre for Erdogan end forventet, siger han til Ekstra Bladet mandag formiddag.

Ifølge det statslige nyhedsbureau Anadolu gik 49,5 procent af stemmerne til Erdogan, mens omtrent 45 røg til Kilicdaroglu, lederen af Tyrkiets Republikanske Folkeparti.

Jokeren

Og så er der den tredje kandidat, Sinan Ogan, der repræsenterer den højre-nationalistiske ATA-alliance. Selvom Erdogan ligger lunt i svinget inden anden valgrunde, kan netop han kaste grus i præsidentens maskineri.

Relativt ukendte Sinan Ogan fik fem procent i valgets første runde. Nu er spørgsmålet, hvor hans mange vælgere sætter kryds i anden runde. Foto: Dilara Senkaya/Reuters/Ritzau Scanpix

- Det, der kan blive jokeren frem mod anden valgrunde, det er især de fem procent, der gik til Sinan Ogan, som er uafhængig kandidat, siger Mikkel Rosenvold.

I anden valgrunde vil kampen udelukkende stå mellem Erdogan og Kilicdaroglu, og derfor kan Ogans fem procent afgøre det hele.

- De kommer helt sikkert til at bejle til Sinan Ogan og hans folk for at få ham til at lægge sin støtte hos en af dem.

- Rent matematisk vinder den af de to kandidater, der får de fem procent. Så simpelt kan man selvfølgelig ikke sætte det op, men det er egentlig det simple regnestykke i første omgang, siger Mikkel Rosenvold.

Hvad gør han?

Spørgsmålet er nu imidlertid, hvilken vej Ogan vil pege sine vælgere frem mod anden runde 28. maj.

Selv siger hovedpersonen til BBC, at han vil træffe en beslutning i løbet af de næste dage.

- Jeg vil tale med lederne af min alliance, og jeg vil gå ud og spørge mine vælgere i de nærmeste dage. Og så vil vi træffe en beslutning, siger han.

Mikkel Rosenvold forventer dog, at mange af Oguns vælgere vil hælde mod Kilicdaroglu.

- Men det kommer også an på, hvad Ogan får tilbudt. Måske får han tilbudt en politisk post eller alliance, der kan trække hans vælgere en bestemt vej. Og så er spørgsmålet også, om de folk, der har stemt på Ogan, kommer ud og stemme, siger han.

Erdogans fordel

Kilicdaroglus fremmeste kritik af Erdogan har været, at præsidenten mere eller mindre har afskaffet demokratiet. Og selvom kritikken har fået ham langt, er hans fortælling svækket efter søndagens præsidentvalg.

Kemal Kilicdaroglu er bestemt ikke ude af kampen om at blive Tyrkiets præsident de næste fem år. Foto: Yves Herman/Reuters/Ritzau Scanpix

For søndagens valg er nemlig efter alt at dømme forløbet fair og fornuftigt, lyder det fra Mikkel Rosenvold.

- Det bliver jo aldrig nogensinde det samme som et valg til menighedsrådet i Køge. Det er en anden størrelse, det her, men vores analyse er, at der havde været mere ballade, hvis der havde været suspekte valghandlinger.

Analytikeren forventer nu, at Erdogan, som har været i centrum af tyrkisk politik i 20 år, vil iscenesætte sig som den stærke mand, der aldrig har tabt et valg.

I kulissen lurer Sinan Ogan dog med sine afgørende vælgere. Og de kan gøre ondt på Erdogan.