Ekspert: Han må have noget i ærmet

Selvom Stefan Löfven sidste uge blev væltet af statsministerposten i Sverige, kan han sagtens ende som statsminister igen.

Det fortæller Drude Dahlerup, professor i statskundskab ved Stokholms Universitet og Roskilde Universitet, der understreger, at den politiske situation hos vores svenske naboer er meget usikker.

- Situationen er utrolig ustabil. Der er de samme mandattal, som der var ved seneste valg i 2018. Her tog det fire måneder at danne en regering, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Stefan Löfven fortalte tidligere mandag på et pressemøde, at han ikke vil udskrive valg, men trækker sig som statsminister og har bedt Riksdagens talman - der i princippet svarer til formanden for Folketinget i Danmark -, Andreas Norlén, om at undersøge grundlaget for en ny regering.

Efter valget i 2018 havde hverken rød eller blå blok flertal, men efter 134 dage lykkedes det Löfven at danne en regering, idet han fik trukket de to borgerlige midterpartier over på sin side. Siden har et af de borgerlige partier skiftet side.

- Der er sket kæmpestore forandringer siden valget, som egentlig kunne have talt for et nyvalg. Mandattallene er næsten lige så håbløse for at få dannet en regeringen nu, som de var dengang, siger Drude Dahlerup, og henviser til, at et af de borgerlige partier igen har skiftet side og Löfven siden da kun har haft et mandats flertal. 175 mod 174.

Löfven må have noget i ærmet

Drude Dahlerup mener ikke, at det var meget Stefan Löfven fortalte på pressemødet. Han ville ikke fortælle, hvilke aftaler han havde lavet, eller om han overhovedet havde nogle.

- Han må have noget i ærmet, siden han ikke udskriver et nyvalg, men han har garanteret ikke nogen færdige aftaler, for så havde han bare lavet regeringen. Det kunne dog godt lyde som om, at han har noget på vej, siger hun.

Drude Dahlerup fortæller, at selvom det Vänsterpartiet paradoksalt nok væltede regeringen sammen med højrefløjen for omkring en uge siden, så vil de have Löfven tilbage som statsminister.

Problemet for Löfven er, at hans liberale støtteparti, Centerpartiet, nægter at give Vänsterpartiet indflydelse, og derfor er situationen fastlåst, siger hun.

Orker ikke et valg

Selvom det det ved seneste regeringsdannelse tog fire måneder, så gider svenskerne ikke et valg, fortæller Drude Dahlerup.

- Folk synes, at de (politikerne red.) skal til at tage sig sammen. De gider ikke have et ekstra valg over sommerferien. Partierne må finde en løsning.

- Andreas Norlén (talman for Riksdagen red.) har sagt, at det ikke kommer tik at tage fire måneder at danne regering igen.

I Sverige er der fast valgdato hvert fjerde år. Også selvom der er et valg ind i mellem. Det betyder, at der uanset hvad er valg i Sverige i september 2022.

- Det vil kun være en regering for et år, og det er folk også trætte af, sige Drude Dahlerup.