Ekspert inden topmøde: - Han kravler dybere ind i grotten

Lørdag skal de på den igen.

Donald Trump og Kim Jong-un mødes onsdag aften til en privat middag, hvor de blandt skal snakke om Nordkoreas atomafrustning, ligesom USA har indikeret, at det kan udløse en økonomisk gevinst, hvis Nordkorea opgiver sine atomvåben.

Da de to statsledere mødtes i juni 2018 blev den underskrevne aftale mellem de to parter kaldt for historisk, og Donald Trump fejrede det som en kæmpe sejr for verdensfreden.

Men siden da er intet sket, mener tidligere personalechef i både USA's forsvarsministerium og i CIA, Jeremy Bash.

Det fortæller han i et interview i tv-programmet 'Deadline White House' på amerikanske NBC News.

- Lad os se på fakta. Efter topmødet i Singapore havde Nordkorea omkring 20 atomvåben. Hvor mange er der blevet ødelagt siden dag? Nul. Så præsidenten er 0 ud af 20. Nu tager han til et nyt topmøde, og man skulle tro, at barren nu vil blive hævet, og vi skal være endnu hårdere mod Kim Jong-un.

Kim Jong-uns livvagter løber som altid ved siden af bilen, hvor Nordkoreas leder sider. Foto: AFP.

- Derfor er det meget bekymrende at høre, at eksperterne og folkene i Det Hvide Hus fortæller, at Donald Trump vil kravle dybere ind i grotten. Han kommer til at være ivrig til at gøre Kim Jong-un glad og mere interesseret i 'bromance', og så får USA en langt værre aftale, siger Jeremy Bash i tv-programmet.

Slapt papir

Allerede da Donald Trump og Kim Jong-un skrev under på den 'historiske aftale' i juni 2018, var eksperterne skeptiske.

Dengang vurderede professor i international politik ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, Mikkel Vedby Rasmussen, at håndtrykket var fast, men papiret var slap.

- Det er det helt store diplomatiske teater, der er i gang her. For er der én ting, som Trump og Kim Jong-un har til fælles, så er det, at de er topprofessionelle skuespillere på den internationale scene. Uanset hvad der kommer ud af mødet, skal man være opmærksom på at skelne mellem store armbevægelser og reelt indhold. Hvis vi er rigtig, heldige kan mødet i bedste fald blive det første skridt i en langvarig diplomatisk forhandling, sagde Mikkel Vedby Rasmussen til Ritzau.

Den påstand blev bakket op af forsker og Ph.D ved Dansk Institut for Internationale Studier Andreas Bøje Forsby.

- Der står ikke særlig meget på det stykke papir. Det er nogle vage og forblommede vendinger, og rent faktisk ligner det en aftale fra 1993. Det er ikke de helt store variationer i forhold til den. En vinkel er, at vi stadig er langt fra den totale afvikling af Nordkoreas atomprogram, men man kan også sige, at der nu er sat en proces i gang, som trods alt er bedre en de mange trusler, sagde han dengang.

Erklæringen mellem Donald Trump og Kim Jong-un. Her er de fire andre punkter, som det netop underskrevne dokument indeholder 1) USA og Nordkorea forpligtiger sig til en ny amerikansk-nordkoreansk relation i overensstemmelse med folkets vilje til fred og rigdom i de to lande. 2) USA og Nordkorea vil stå sammen om at bygge en vedvarende og stabil fred på Den Koreanske Halvø. 3) Parterne bekræfter 'Panmunjom Deklarationen' fra 27. april 2018, hvor Nordkorea forpligtiger sig til en fuldstændig afatomisering af Den Koreanske Halvø. 4) USA og Nordkorea forpligtiger sig til at finde de jordiske rester af krigsfanger (POW) og personer forsvundet i tjeneste (MIA), herunder at hjemsende dem, som allerede er identificeret. Desuden skriver de følgende i aftalen: - Præsident Donald Trump forpligter sig til sikkerhedsgarantier for Nordkorea. Der er står ikke, hvad de garantier indebærer - Nordkoreas leder, Kim Jong-un, genbekræfter sin 'faste og urokkelige' forpligtelse til at færdiggøre afrustningen af atomvåben fra Den Koreanske Halvø. Vis mere Luk

Trump medbringer til middagen udenrigsminister Mike Pompeo og stabschef Mick Mulvaney. Kim Jong-un vil også have to rådgivere til middagen, og begge statsleder vil have tolk, skriver Associated Press.

Torsdag vil Trump og Kim holde en række officielle møder, der blandt andet vil handle om Nordkoreas atomafrustning. USA har indikeret, at det kan udløse en økonomisk gevinst, hvis Nordkorea opgiver sine atomvåben.

'Med en komplet atomafrustning vil Nordkorea hurtigt blive et økonomisk kraftværk. Uden vil det blot blive mere af det samme. Formand Kim vil træffe en klog beslutning', skriver Trump på twitter.

Panseret tog

Trump, der ventes at lande i Hanoi tirsdag aften, forlod mandag USA om bord på Air Force One.

- Det tror, vi får et fortræffeligt topmøde, lød det fra Trump inden afgangen.

Mens Trump kommer flyvende til topmødet, har Kim Jong-un taget turen i et panseret tog, der har tilbagelagt de 4000 kilometer gennem Kina på under tre døgn.

Kim ankom natten til tirsdag til den vietnamesiske grænseby Dong Dang, hvor han blev budt velkommen af skolebørn med nordkoreanske flag.

Sikkerheden er skærpet markant, og stærkt bevæbnede vietnamesiske soldater og politi er til stede. Den sidste strækning på170 kilometer fra grænsen til Hanoi vil den nordkoreanske leder tilbagelægge i sin sorte Mercedes.

Forud for topmøde vil begge statsledere holde møde med Vietnams præsident, Nguyen Phu Trong.