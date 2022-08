Ekspert: Kan gå helt galt

Flere kinesiske kampfly fløj tirsdag tæt på den sølinje, der ligger i midten af Taiwanstrædet, der er havet mellem Taiwan og Kina.

Det skete, mens spændingerne i området er høje, fordi formanden for Repræsentanternes Hus i USA, Nancy Pelosi, ventes at besøge Taiwan tirsdag eller onsdag.

Ifølge Camilla Tenna Nørup Sørensen, Ph.d. og lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier, er de kinesiske kampfly da også en klar reaktion på Nancy Pelosis besøg.

Anspændt forhold

Ifølge Camilla Tenna Nørup Sørensen opfatter Kina Nancy Pelosis besøg i Taiwan som et led i en gradvis underminering af 'et-Kina-politikken'.

Et-Kina-politikken anser og anerkender ikke Taiwan som en selvstændig stat, og i 1970'erne blev USA og Kina enige om, at Taiwan og USA ikke skulle udveksle besøg af højtstående politiske ledere og embedsmænd.

Annonce:

Nancy Pelosi er dermed den højst rangerede politiske leder fra USA, som besøger Taiwan siden 1997.

Ifølge Camilla Tenna Nørup Sørensen kommer besøget på et tidspunkt, hvor forholdet mellem USA og Kina i forvejen er anspændt, og derfor reagerer Kina meget stærkt.

- De har selv været ude og sige, at besøget er meget farligt, siger hun.

- Det kinesiske militær og den politiske magt er blevet stærkere, og USA ser et Kina, som i højere grad prøver at presse Taiwan til at blive en del af Kina.

Camilla Tenna Nørup Sørensen fortæller, at USA's besøg i Taiwan derfor er en måde at styrke Taiwan og vise amerikansk opbakning og samtidig cementere, at USA ikke accepterer, at Kina tvinger Taiwan til at blive forenede.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Xi Jinping er generalsekretær for Kinas kommunistiske parti. Foto: Ritzau Scanpix.

Risiko for militær konflikt

Det er ikke kun militært, at konflikten udspilles.

Annonce:

- Politisk modsætter kineserne sig ethvert forsøg fra USA og EU-lande på at styrke politiske og diplomatiske relationer mellem Kina og Taiwan, fortæller Camilla Tenna Nørup Sørensen.

Samtidig er Taiwan bundet op på den kinesiske økonomi, og omkring 30 procent af Taiwans eksport går til Kina. Ifølge Camilla Tenna Nørup Sørensen presser Kina derfor Taiwan på deres eksport.

Som modsvar til dette styrker USA og EU de økonomiske relationer til Taiwan, hvilket igen provokerer Kina og optrapper konflikten og derved bidrager til den onde spiral.

Camilla Tenna Nørup Sørensen ser en reel risiko for militær konflikt, fordi der er så meget militær samlet på et afgrænset område.

Men:

- Både USA og Kina ved, at der er meget på spil, og ingen ønsker, at det skal udvikle sig til en militær konflikt, fordi begge er klar over de store omkostninger, og hvor svært det vil være at håndtere og undgå eskalation, understreger hun.