Ekspert om aggressiv retorik mellem USA og Rusland: En overreaktion

På sit første diplomatiske pressemøde som amerikansk præsident sagde Joe Biden, at han havde talt med Ruslands præsident, Vladimir Putin, og fortalt ham, at USA ikke længere ville finde sig i aggressive, russiske handlinger.

Det faldt ikke i god jord ved Kreml ifølge Reuters.

- Dette er meget aggressiv, ukonstruktiv retorik, til vores beklagelse, sagde Kreml-talsmand Dmitry Peskov.

Alt kunne tyde på en optrapning af den aggressive retorik mellem USA og Rusland, men hvis man spørger Hans Mouritzen, der er seniorforsker i udenrigspolitik og diplomati ved Dansk Institut for Internationale Studier, så er kommentaren fra Kreml en overreaktion.

- Jeg synes, russerne overreagerer lidt, for så skarpe er Bidens udtalelser ikke, siger han til Ekstra Bladet.

Joe Bidens udtalelser skal mere ses som en stikpille til Trump fremfor Putin.

- Det, han siger underforstået er, at den foregående præsident har lagt sig fladt ned. Det er sådan en ren indenrigspolitisk, amerikansk udtalelse.

- Desuden er det, Biden siger, heller ikke helt rigtigt. Trump havde et godt forhold til Putin, men han gik jo samtidig ret kraftigt mod den russiske Nordström 2-gasledning, og man indgik heller ikke nogle aftaler om de her langdistance missiler.

Biden blev indsat som præsident 20. januar i år

Nye toner fra Rusland

Udtalelserne fra Rusland er ikke set før. Man så ikke samme retorik under Trump-administrationen. Det fortæller Hans Mouritzen.

- Det er nye toner, fordi det har de ikke sagt fra Moskva under Trumps præsidentperiode. På den måde er det en forværring af forholdet.

Men selvom retorikken bliver hårdere, så er det ikke ensbetydende med, at det praktiske forhold bliver værre, fortæller Hans Mouritzen.

USA har meldt sig klar til at forlænge en aftale med Rusland om at begrænse langtrækkende atomraketter - en aftale, der styrker forholdet mellem de to supermagter.

Det kan virke modstridende, men det er der en god forklaring på.

- Sådan er politikere nogle gange. Man bruger en meget skarp retorik til at dække over, at man egentlig godt kan samarbejde på et andet område. Så bliver folk fanget af den skarpe retorik, siger Hans Mouritzen.

- Du kan sagtens have en situation, hvor retorikken går den ene vej, og de praktiske handlinger går den anden vej.