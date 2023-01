Ekspert om Fogh-besøg: Kineserne holder nøje øje

Det skabte en større diplomatisk krise, da Nancy Pelosi, der på tidspunktet var formand for Repræsentanternes Hus i USA, i august besøgte Taiwan.

Nu laver den tidligere danske statsminister og Nato-generalsekretær, Anders Fogh Rasmussen, samme manøvre i denne uge. Og det er endnu ikke til at sige, hvordan man fra kinesisk side vil reagere på det.

- Det, der bliver afgørende, er reaktionen fra de danske politikere. Hvordan bliver det set, og hvad bliver det brugt til af de danske politikere, og det, vi i forvejen ved, er et mere negativt syn på Kina, siger Camilla Nørup Sørensen, der er lektor hos Institut for Strategi og Krigsstudier hos Forsvarsakademiet.

Set med kinesiske øjne er besøget ikke i nærheden af Nancy Pelosis besøg, lyder det fra lektoren. Både fordi der er forskel på de to personernes position, men også fordi USA for Kina generelt er en større trussel, end Danmark er.

- Potentialet for, at det skal foranledige noget a la krisen vi så omkring Pelosis besøg, er for mig at se meget lille. Men dermed ikke sagt, at det ikke kan få betydning for Danmark og Kinas forhold, siger Camilla Nørup Sørensen.

Et-Kina-politikken

I Danmark har vi en et-Kina-politik, der betyder, at man kun anerkender Kina og ikke Taiwan i diplomatisk regi. Anders Fogh Rasmussen er som formand ikke en del af det officielle Danmark, men derimod formand for organisationen Alliance of Democracies Foundation.

- Inden valget havde vi ført an af Michael Aastrup fra Venstre nogle røster om, at han var ved at se på, om man skulle samle en delegation fra Folketinget, der skulle tage til Taiwan. Men nu har Lars Løkke som udenrigsminister allerede meldt ud, at regeringen ser det her som et privatbesøg, der ikke ændrer på Danmarks et-Kina-politik.

- Men det kunne jo være, at det får en anden reaktion i Folketinget, og det er så det, kineserne vil følge nøje, siger Camilla Nørup Sørensen.

Pelosi lander i Taiwan tilbage i sensommeren.

Hun siger, at man generelt i Kina er bekymret for, om der sker ændringer i landes officielle Kina-politikker, og om man begynder at anerkende Taiwan som selvstændigt. Kina selv betragter Taiwan som en uadskillelig del af Kina, og som det sidste udestående i 'genforeningen af moderlandet', som kineserne kalder det, fortæller Camilla Nørup Sørensen.

Reaktion kan komme senere

Selvom Kina var varslet om Nancy Pelosis besøg i Taiwan i flere måneder, inden besøget faktisk fandt sted, reagerede man først officielt på det, efter det var overstået, med militærøvelser og sanktioner.

Det samme, vurderer lektoren, vil gøre sig gældende i tilfældet Anders Fogh, hvor hun dog ikke forventer den store reaktion.

- De følger det selvfølgelig nøje, og reaktionen kan komme lang tid efter.

- De vil kigge på, hvordan mødet vil blive dække, og hvilket budskab Taiwan gerne vil sende. De ting vil samlet komme til at have betydning for, hvad implikationerne bliver. Men det vil ikke komme bag på mig, hvis det ikke får de store konsekvenser, siger hun.

- Kineserne har ikke ret meget at vinde ved at gøre det til en stor sag, når det ikke er noget, der på nuværende tidspunkt ser ud til at påvirke den danske et-Kina-politik.