Ekspert om Instrukskommissionen: Nyt vidneudsagn bliver væsentligt

Den tidligere afdelingschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet Lykke Sørensen bekræfter, at hun mundtligt har advaret daværende minister Inger Støjberg (V) om, at det var ulovligt at adskille asylpar uden individuel vurdering.

Det siger hun mandag, hvor hun bliver afhørt af Instrukskommissionen, der undersøger Inger Støjbergs rolle i sagen om adskillelse af asylpar i 2016.

Det er vidneudsagn som Lykke Sørensens, der kan få afgørende betydning, siger Sten Bønsing, professor ved juridisk institut på Aalborg Universitet.

- Det er den her type vidneudsagn, som kommissionen leder efter. Det er et puslespil, der skal stykkes sammen. Man interesserer sig for, hvem der har bestemt, hvad der skal stå i instruksen, og om ministeren er blevet advaret, siger han.

- Sådan et vidneudsagn indgår med utrolig væsentlig værdi i det arbejde, som kommissionen er i gang med.

Sagen om de unge asylpar - også kendt som barnebrudssagen - omhandler en ulovlig instruks om at adskille alle asylpar, hvis den ene part var under 18 år.

Instruksen blev udsendt i en pressemeddelelse 10. februar 2016, og Udlændingestyrelsen fik besked fra ministeriet om at administrere efter den.

Lykke Sørensen fortæller i Retten på Frederiksberg, at det var på et møde netop 10. februar 2016, at hun kraftigt advarede Inger Støjberg om, at det ville være ulovligt at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig, hvis de ikke fik en individuel vurdering af deres sag.

Det er væsentligt, at det netop er Lykke Sørensen, der som afdelingschef advarede om den ulovlige instruks, vurderer Sten Bønsing.

- Det er typisk sådan en som hende, der skal advare ministeren, hvis ministeren er på vej til at gøre noget ulovligt. Så er det en i hendes position, der skal advare og har pligt til at advare, siger han.

Tidligere direktør i Udlændingestyrelsen Henrik Grunnet har erkendt, at myndighederne udførte den ulovlige ordre. Selv om de tilsyneladende blev advaret på mødet. Han var i vidneskranken fredag i sidste uge.

- Det falder ind under et ret svært juridisk landskab. Det klare udgangspunkt er, at embedsmænd skal gøre, hvad ministeren siger. Uanset om det er lovligt eller ej. Medmindre embedsmændene vurderer, at det er klart ulovligt, siger Sten Bønsing.

- I det tilfælde er der pligt til at undlade at udføre arbejdet. Derfor vil noget af vurderingen her være, om den ulovlige ordre blev opfattet som så sikkert ulovlig, at embedsmændene faktisk havde pligt til ikke at udføre den.

Inger Støjberg har gennem flere samråd fastholdt, at hun ikke har forsøgt at iværksætte en ulovlig praksis.

En undersøgelseskommission må ikke tage stilling til ministres ansvar i sager, men den kan klarlægge, hvad der er foregået.