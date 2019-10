Ekspert om Joachims deroute: Ud i mørket

Dronning Margrethe cementerede sit gode forhold til Mary, da hun tirsdag fik sin 47-årige svigerdatter udnævnt til rigsforstander.

Fremover vil den borgerligt fødte Mary kunne træde i dronningens sted, hvis hun er syg eller bortrejst. Et hverv, der tidligere kun er blevet tildelt til kongelige i arvefølgen med dronning Ingrid som eneste undtagelse.

Et flot klap på skulderen til kronprinsessen, og et tydeligt vink med en vognstang til prins Joachim, mener journalist, forfatter og kongehusekspert Søren Jakobsen.

- Det her er en forfatningsmæssig understregning af, at Mary er godkendt. Hun har bestået sin eksamen som dronning, slår han fast over for Ekstra Bladet.

Anderledes ser det altså ud for Joachim, der ifølge Jakobsen nu indtager en fjerdeplads på listen over kongelige vikarer efter Frederik, Mary og 'Benedikte som reserve'.

- Joachim bliver der aldrig brug for i fremtiden, vurderer han.

- Han ryger ud i mørket. I praksis bliver der ikke brug for hans funktion som rigsforstander, fordi nu står der fire personer foran ham, og de bliver næppe syge på én gang. Så behøver man ikke at trække på ham, og det, tror jeg, passer kronprinsparret udmærket, tilføjer han.

Det passer Frederik fint, at Joachim er røget ud i kulden, mener Søren Jakobsen. Foto: Jens Dresling

Han peger på, at Joachim, der for tiden studerer i Paris, i den grad er på vej ud på et kongeligt sidespor, der ifølge Jakobsen begyndte, da Joachim overdrog det gældsplagede Schackenborg til en fond og flyttede til København.

Og det var ifølge forfatteren en 'fantastisk fejltagelse'.

- Med genkomsten i København meldte han sig som konkurrent til sin bror, og det var en umulig opgave, fordi han ville altid tabe det spil om at få de vigtigste positioner og officielle fremtrædener, vurderer han.

- Han har reelt været til besvær og irritation, og det har hoffet så taget konsekvensen af ved at fyre hans stab, tilføjer han.

Det er da heller ikke meget, Joachim har arbejdet det seneste år. Kun 23 dage er det blevet til ifølge kongehusets officielle kalender - heraf fire som rigsforstander. Det er markant mindre end tidligere, hvor han i gennemsnit arbejdede mellem fem og seks dage på en måned.

Joachims fald Juli 2014: Schackenborg Slot omdannes til en fond. Ved hjælp af en økonomisk saltvandsindsprøjtning fra kongehusets nære venner i Lego, Ecco og Danfoss kommer prins Joachim fra det forgældede sønderjyske slot med en pæn slat penge på kistebunden og køber en villa i Klampenborg i årets dyreste hushandel. November 2015: Joachim tiltræder en stilling som særlig sagkyndig i forsvaret. Februar 2018: Prins Henrik dør. November 2018: De to eneste medlemmer af Joachims hof - hans privatsekretær og Maries hofdame, Britt Siesbye, fratræder - ifølge kongehuset - efter eget ønske. Stillingerne bliver ikke genbesat, hvis ses som en tydelig nedgradering af Joachim. Januar 2019: Hoffet meddeler, at prins Joachim og familien flytter til Frankrig, hvor han skal studere på Centre des Hautes Études Militaires i Paris. Oprindeligt lyder det, at han skal passe sine kongelige forpligtelser som hidtil. Det trækkes siden i land, og Joachim åbner for muligheden for, at opholdet i udlandet kan forlænges. Februar: Joachim kommer i modvind, da det kommer frem, at han ikke har taget kontakt til Statsministeriet i forbindelse med sit udlandsophold. Af grundloven fremgår det ellers, at man ikke tage sin apanage med sig til udlandet. Joachim modtager knap 300.000 kroner om måneden fra den danske stat. Juni: Joachim fylder 50 år, og hans beskedne fejring står i skærende kontrast til storebror Frederiks ugelange folkefest året før. Han bliver fejret ved en koncert på Bellevue Teater og siden en i royale sammenhænge mindre fejring på Amalienborg med under 100 gæster. August: Prins Joachims sidste officielle opgave fandt sted 3. august, hvor han deltog i Historic Grand Prix i København. Der er ingen planlagte begivenheder i den kongelige kalender. September: Joachim begynder på sin uddannelse i Paris. Familien har udlejet huset i Klampenborg til veninden Caroline Fleming, hvilket yderligere tyder på, at familien næppe kommer til at have mange gøremål i Danmark det kommende år. Vis mere Luk

Hos kongehuset ser man dog - ikke overraskende - noget anderledes på sagen. Det forklarer kabinetssekretær Henning Fode til Ekstra Bladet.

- Grunden til, at kronprinsessen bliver udnævnt nu, hænger sammen med, at prins Joachim under sit ophold i Paris ikke er i stand til at komme hjem og varetage funktionen som rigsforstander, lyder det.

Prins Joachims sidste officielle optræden fandt sted til Historic Grand Prix i begyndelsen af august. Foto: Jakob Jørgensen

Søren Jakobsen har tidligere vurderet over for Ekstra Bladet, at prins Joachim burde overveje en karriere i udlandet, når han er færdig med sit studie i byernes by.

- På det menneskelige plan ville den bedste udgang være, at han ikke kommer tilbage til Danmark, men får mulighed for at skabe sin egen internationale karriere efter sin uddannelse. Det kunne eksempelvis være i NATO- eller FN-systemet, men det er ikke til at forudse, lød det tidligere på året.

- Dermed ville han også få en selvstændig økonomi, og det ville være godt for hans forhold til den danske stat.

