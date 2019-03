Ekspert om ny May-lussing: Rejser flere problemer

Et historisk nederlag til May betyder, at hun med stor sandsynlighed skal tilbage til EU for at bede om en udsættelse af brexit, vurderer ekspert

Sandkornene er ved løbe ud af timeglasset for den britiske premierminister, Theresa May.

Tirsdag aften fik hun endnu en brexit-lussing, da det britiske Underhus nok en gang forkastede hendes skilsmisseaftale med EU.

Afvisningen betyder, at May nu har 17 dage til at finde en løsning, før Storbritannien efter planen skal forlade Unionen 29. marts. Usikkerheden om, hvordan skilsmissen skal foregå har aldrig været større i de godt to år, hvor briterne forgæves har forsøgt at finde en løsning på brexit.

Usikker fremtid

Theresa May har i den grad kniven for struben. Den 62-årige politiker kæmper for sit politiske liv forud for endnu en skæbne-afstemning i Underhuset onsdag, hvor en såkaldt hård brexit (ingen aftale, red.) kan blive en realitet.

Men Edward Ashbee, der er ekspert i britisk politik og lektor på CBS, tror ikke, at parlamentet ønsker at kaste Storbritannien ud i endnu mere tumult ved at stemme ja til at forlade EU uden en aftale, og dermed givetvis også tvinge May ud af den rødglødende brexitstol, hun befinder sig i.

- Jeg forventer klart, at der bliver stemt nej. Både Labour, Det Skotske National Party og en del konservative ønsker bestemt ikke at forlade EU uden en aftale.

Det, forventer Ashbee, vil resultere i, at et overvældende flertal vil give May et mandat til at på ny forhandle med EU om en forlængelse, så der er mere tid til at finde en aftale. Men også det bliver en udfordring for May, mener Ashbee.

- Stemmer de nej onsdag, rejser det nye problemer for Storbritannien, fordi EU tydeligt har sagt, der ikke umiddelbart bliver tale om en forlængelse. De gider ikke mere af denne diskussion og ubeslutsomhed fra briternes side. Derfor går de nok kun med til en lang forlængelse på minimum et år, og så er brexit pludselig langt væk, siger han til Ekstra Bladet.

Efter brexit-ydmygelse: May nægter at gå af

Historisk nederlag

Mays aftale blev tirsdag aften afvist af et overvældende flertal på 149 parlamentsmedlemmer, hvilket betyder, at May har lidt to historisk store nederlag i træk - en kedelig rekord for en siddende britisk premierminister.

Alligevel mener CBS-professor Edward Ashbee, at May forbliver på posten som engelsk premierminister.

- Hvis bare nogle af de normale love inden for politik gælder, vil hun trække sig som premierminister. Det burde hun have gjort for længe siden i så fald, men de love har været suspenderet under denne brexit. Hendes nederlag i aften var forventeligt, men omfanget af Mays nederlag er en stor overraskelse. Hendes held skal dog findes i, at hvis hun trækker sig, skal partiet finde en ny leder.

- Her er det tvivlsomt, at nogen ønsker at overtage posten, for problemerne forsvinder ikke med en ny konservativ leder. Derfor tror jeg heller ikke, at en fyr som Boris Johnson, eller nogen anden for den sags skyld, går med ambitioner om at være formand lige nu, fortsætter Ashbee.

Hvis det britiske Underhus onsdag stemmer nej til at forlade EU uden en aftale, skal de igen samles til en afstemning torsdag, hvor der skal stemmes om en udsættelse af brexit.

