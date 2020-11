Ekspert om Trump-trick: Helt uhørt

Donald Trump har planer om at gå rettens vej, hvis han ender med at tabe valget. Men ifølge professor emeritus i forfatningsret Jørgen Albæk Jensen får han formentlig ikke held med ret meget af det

Uhørt.

Sådan lyder vurderingen fra professor emeritus i forfatningsret Jørgen Albæk Jensen på Aarhus Universitet i kølvandet på Trumps trusler om at gå til højesteret og kræve optællingen af stemmer stoppet eller ugyldig i flere nøglestater.

Den nuværende præsident har i skrivende stund brug for et mirakel, hvis han skal vinde nok stater til at samle de 270 valgmænd, det kræver.

Derfor har han og hans team meldt ud, at de vil gå rettens vej. Men ifølge Jørgen Albæk Jensen er chancerne lig nul.

- Det er jo ganske uhørt, og jeg vil sige, at chancerne for, at det sker, er nul procent. Man kan ikke forestille sig, at der er nogen domstole i hele USA, der vil stoppe en optælling af stemmer midt i det hele. Hvad så med dem, der tilfældigvis ikke er talt op endnu? Der er den ingen, der vil.

- Derfor kan jeg godt forstå alle de mennesker, der reager himmelfaldent, når de hører de her. Det er måske noget, man kunne forvente for Erdogan eller Lukasjenko, men ikke noget fra præsidenten i USA, siger Jørgen Albæk Jensen til Ekstra Bladet.

Vil trække det i langdrag

Et krav fra Donald Trump er dog ganske legitimt. I Wisconsin er der en lov om, at hvis valget er blevet afgjort med mindre en et procentpoint, så har taberen krav på at få en omtælling. Det skete sågar også i 2016 og 2000, hvor valget også blev afgjort med meget lille margin.

- Hvad tror du så kan være årsagen til, at Donald Trump alligevel protesterer?

- Et eller andet sted tror jeg, at han godt ved, at han har tabt. Men han gør det for at skabe tvivl om valgresultatet og sige, at han kun kan tabe, hvis han bliver snydt. Det har han jo hele tiden sagt, og så kommer der en del støj, siger Jørgen Albæk Jensen til Ekstra Bladet.

Samtidig vurderer professoren, at Donald Trumps trick kan være med til at trække processen i langdrag, og så kan der gå mange dage, før det bliver officielt, at Joe Biden skal bruge de næste fire år i Det Hvide Hus.

- Der vil komme en del støj, og så bliver det afgørende, hvor tæt det endelige resultat rent faktisk bliver. Hvis Joe Biden får 300 valgmænd, og det er en relativt stor sejr, så kan det godt være, at Trump trækker sig lidt. Men hvis kun få valgmænd bliver forskellen, og Donald Trump lægger sag an i hver sag, så bliver det lidt spændende, og så bliver det hele trukket i langdrag.

Sådan afgøres præsidentvalget - Valgmandskollegiet består af 538 valgmænd. Valgmænd er repræsentanter, som de enkelte præsidentkandidater har opstillet i hver stat. Når vælgerne stemmer på en kandidat, stemmer de rent teknisk på, at den kandidats valgmænd skal sidde i valgmandskollegiet. - Valgmandskollegiet peger så på den præsident, som de ønsker, og her gælder det om at tælle til 270. Halvdelen af valgmændene - plus en. Formelt mødes valgmandskollegiet først 14. december, men afgørelsen falder normalt allerede på valgnatten, som stemmerne bliver talt op, og valgmændene fordelt. - I 48 stater og District of Columbia, der ikke har status af en stat, fordeles valgmændene således, at den kandidat, der har fået flest stemmer i staten, får alle sine valgmænd valgt. Uanset om det har været tæt løb eller en klar sejr. - I Nebraska og Maine fordeles valgmændene således, at vinderen i staten får to af valgmændene. Derudover gives en valgmand til den kandidat, der får flest stemmer i hver af de valgkredse, som bruges til at finde medlemmerne til Repræsentanternes Hus. Kilde: Ritzau Vis mere Luk

De når det

Men selv om processen kan blive længere end normalt, så får vi med al sandsynlighed et svar inden valgmandskollegiet 14. december.

- I 2000 så vi, at det kan gå relativt hurtigt. De klarede det på en måned, og domstolene vil jo sætte alt andet til side for at behandle det her, så jeg tror, at det når det i god tid, inden valgmændene mødes, siger Jørgen Albæk Jensen til Ekstra Bladet.

- Der er blevet luftet lidt bekymringer om, at Donald Trump nægter at forlade Det Hvide Hus, hvis han taber. Hvad tænker du om det?

- Det tror jeg trods alt ikke på. Han skal ikke bæres ud. Der kommer en del støj, men hvis det kommer så langt, så tror jeg også, at systemet kan håndtere det.

OVERBLIK: Her har Trump protesteret over stemmeoptællingen Det amerikanske præsidentvalg mellem Republikanernes Donald Trump og Demokraternes Joe Biden er ikke afgjort torsdag morgen dansk tid. I flere afgørende svingstater har præsident Donald Trumps lejr protesteret over stemmeoptællingen, som han enten vil have stoppet eller til at gå om. Få et overblik over de stater, hvor Trump-lejren har indgivet søgsmål. * Wisconsin (Joe Biden er udråbt som vinder): - Trumps kampagne har bedt om en omtælling, da den påstår at have observeret uregelmæssigheder i flere amter. - Det er muligt at kræve en omtælling i Wisconsin, hvis valget afgøres inden for blot en procent af vinderens totale antal stemmer. - Torsdag morgen har Joe Biden 1.630.542 stemmer, mens Donald Trump har 1.610.007 ifølge radiostationen NPR. - Dermed er forskellen knap 1,3 procent og altså større end den maksimalt ene procent. 99 procent af det forventede antal stemmer er talt op. * Georgia (Ingen vinder udråbt): - Donald Trumps kampagne vil have standset optællingen af stemmer og har indgivet et søgsmål. Her hævdes det, at republikanske observatører har set uregelmæssigheder i forbindelse med optællinger af brevstemmer i delstaten. - Republikanernes formand i Georgia, David Shafer, har på Twitter skrevet, at partiets observatører så en kvinde blande 50 stemmesedler med bunken af forhåndsafgivne stemmer. * Michigan (Joe Biden er udråbt som vinder): - Trumps kampagne vil have stoppet optællingen og have de allerede optalte stemmer gransket, fordi kampagneholdet ikke har fået lov til at observere stemmeafgivningen på 'flere lokationer'. * Pennsylvania (Ingen vinder udråbt): - Trump-lejren har krævet, at optællingen skal stoppe. De mener blandt andet, at de valgtilforordnede er demokrater, der gemmer republikanske stemmer væk i stedet for at tælle dem med. Kilder: BBC, AP, Washington Post. Vis mere Luk