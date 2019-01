Ekspert om Ukraines store plan: - Det er selvfølgelig urealistisk

- Det er selvfølgelig urealistisk. Nogle vil sige heldigvis, andre vil sige desværre.

Så kontant lyder det fra seniorforsker Flemming Splidsboel Hansen fra Dansk Institut for Internationale Studier om Ukraines udmelding om, at landet vil være en del af EU om blot fem år.

Se også: Porosjenko: Ukraine søger ind i EU i 2024

I hans øjne er projektet en dødssejler, fordi EU ikke har lyst til at indlemme Ukraine i unionen om så kort tid.

- Ukraine er et stort land med et reformefterslæb, og det vil komme til at kræve rigtig meget at få Ukraine op på omdrejningshøjde - ikke med selve EU, for det vil tage endnu længere tid, men at gøre dem klar til optagelse. Det ligger langt ude i fremtiden, lyder Flemming Splidsboel Hansens vurdering.

Farvel til Rusland

Han forklarer, at det vil gøre ondt, hvis Ukraine skal optages i EU, fordi der skal gennemføres en masse reformer. Men ikke desto mindre vil slutresultatet være attraktivt for landet.

- Det kan give økonomisk velstand, og det kan give nogle af de goder, som nogen ser i EU, og som en række af de nye medlemslande også ser i EU.

- Er det også for at kappe båndene til Rusland?

- Ja, det kan man sige. Så vil det være endegyldigt, men det er sådan set allerede sket.

Se også: Putin bygger 60 kilometer lang mur: Skal stoppe spioner

Anti-EU-kampagne

Flemming Splidsboel Hansen mener, at Vladimir Putin godt er klar over, at Ukraine endegyldigt har forladt hans hold.

- Han er irriteret over det, og han accepterer det vel egentlig ikke. Han kan forsøge at påvirke den aktuelle snak om EU ved at køre en informationskampagne eller en misinformationskampagne om, hvad et EU-medlemskab kommer til at betyde for Ukriane.

- Han kan sige, at folk bliver fattige, at der kommer alle mulige problemer fra EU og så videre, og det har man allerede gjort i flere år. Så kan han forsøge at skrue op, men spørgsmålet er bare, om det er nok til at påvirke ukrainerne.

Vi behøver dog ikke frygte, at Putins kamp for at vinde ukrainerne tilbage på sin side ender i krig.

- Jeg tror ikke, at vi skal forvente en militær reaktion. Rusland er allerede dybt engagerede i Krim og i det østlige Ukraine, så jeg har svært ved at se, at de vil optrappe på baggrund af det her, fastslår Flemming Splidsboel Hansen.

Ekspert: Rusland forsøger at kontrollere omstridt område