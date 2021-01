Ekspert revser politi i Ferrari-sag: Underligt

Professor i forvaltningsret Sten Bønsing 'er ikke super imponeret' over anklagemyndighedens arbejde med at efterforske sagen om viceborgmesters private Ferrari-kørsel

Først solgte Lyngby Kommune en byggegrund til en stenrig Ferrari-importør.

Og få måneder efter kørte formanden for kommunens byplanudvalg, socialdemokraten Simon Pihl Sørensen, så rundt privat i en af forhandlerens luksusbiler.

Og det på trods af, at ingen almindelige mennesker - der ikke som minimum er interesseret i at købe bilen - kan få lov til det samme.

Alligevel mener anklagemyndigheden ikke, at der var tale om en særlig gave til Simon Pihl.

Ekstra Bladet har forholdt anklagemyndighedens beslutning om at henlægge sagen mod Pihl for Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

Han udtalte i februar, at der var tale om meget klare tegn på bestikkelse i sagen. Og han studser nu over Anklagemyndighedens argument om, at der ikke er fundet bevis for, at Simon Pihl Sørensen har modtaget en gave.

Tidslinje: Fra byggesag til Ferrari-kørsel

Ultimo 2015: Lyngby Taarbæk sætter gang i arbejdet med at udstykke grunde, som skal sælges langs strækningen, hvor den nye letbane skal bygges. Roser Ferrari

14. april 2016: Simon Pihl Sørensen deltager på et borgermøde, hvor naboer udtrykker bekymring over det nye byggeri. Blandt andet vil en vide, hvorfor der skal placeres industri midt i et boligområde. Simon Pihl slår borgernes skepsis hen: ‘Der er ikke tale om industri. Der er ikke noget der støjer. Det behøver, du ikke være bekymret for. Senere på mødet fremhæver den bilglade S-politiker også det positive ved, at det italienske luksusmærke kommer til Lyngby. ‘Det at Novozymes og Ferrari kommer til Lyngby betyder, at der sker noget for området. Og vi skal løse det trafikalt. Trodser egne embedsmænd

12. juni 2017: Simon Pihl Sørensen står som formand for byplanudvalget i spidsen for et snævert flertal, der godkender byggeriet på Ferrari-grunden. I strid med sin egen forvaltnings anbefaling godkender Simon Pihl sammen med de radikale og Venstre, at byggeriet må opstille to seks meter høje reklame-pyloner. Det er i lodret strid med lokalplanen. Den dikterer, at der kun må være et skilt; og at det kun må være 1,5 meter i højden. Men Simon Pihl og co. afviger fra lokalplanen og vedtager Formula Automobiles ønske ‘ud fra en konkret vurdering.' Simon og Johnny graver første spadestik

29. august 2017: Ferrari-milliardæren og S-viceborgmesteren bliver fotograferet sammen til første spadestik på Ferrari-grunden. Handlen er endelig

20. september 2017: Skødet udstedes til Johnny Laursens firma. Købsprisen er 26,9 mio. kroner. Ifølge en aktindsigt hos Lyngby Taarbæk kommune har der kun været én budgiver i processen. Leasing-aftale indgås

5. december 2017: Formula Automobile udsteder en leasingaftale for den 5,2 mio. kroner dyre Ferrari Lusso. Leasingaftalen er udstedt til Formula selv. Kører Ferrari

Medio december 2017: Simon Pihl Sørensen bliver første gang spottet i den italienske luksusbil. Der sker foran Lyngby rådhus. Ferrarien spottes ved hjemmet

26. december 2017: Ferrarien fotograferes foran Simon Pihl Sørensens indkørsel. Han er i løbet af dagene op til jul blevet set - og ikke mindst hørt - adskillige gange i kvarteret. Det fortsætter på i juledagene og på den anden side af helligdagsperioden. Leasingaftalen stopper

4. januar 2018: Leasingaftalen med Formula Automobile ophører, og Ferrarien afmeldes motorregistret. Vis mere Luk

- Jeg er ikke super imponeret over den afgørelse fra Anklagemyndigheden. Det må jeg sige. Navnlig det med at de ikke har fundet bevis for en modydelse, studser jeg over. Der er ingen som helst tvivl om, at der ikke er noget juridisk krav om, at der skal være en modydelse, for at noget er at betegne som bestikkelse, siger Sten Bønsing.

Sten Bønsing, lektor Aalborg Universitet. Foto: Tinna Niemann

Misforståelse

- Derudover er det en underlig misforståelse og en underlig argumentation med hensyn til, at han ikke har beslutningskompetence. Fordi for det første har han jo været med til at stemme det her salg igennem. For det andet er det jo korrekt, at han ikke har administrative beføjelser som viceborgmester. Men det er der jo ikke nogen kommunalpolitikere, der har. Med det argument ville man aldrig kunne få dømt eksempelvis en borgmester.

Svær bevisbyrde

Sten Bønsing kan dog i sidste ende godt forstå, hvis Anklagemyndigheden har vurderet, at sagen ikke kan stå ved domstolene.

- Omvendt kan jeg godt forstå, hvis de måske har været betænkelig ved at løfte bevisbyrden - for eksempel det her med, om det nu er et normalt lejemål. Det kan være svært at bevise, at det ikke var almindeligt – uagtet at regningen først blev betalt så lang tid efter.