Ekspert: Sådan får dansk politi fat i Britta

Som Ekstra Bladet kunne afsløre tidligere søndag, så garanterer den sydafrikanske minister for politi, general Bheki Cele, at man vil intensivere jagten på Britta Nielsen, der er sigtet for at svindle Socialstyrelsen for 111 mio. kr.

I følge TV2 og DR har flere øjenvidner angiveligt set Britta Nielsen i den sydafrikanske kystby Durban for et par uger siden.

Sydafrikansk politi-minister: Vi vil arbejde hårdere på at finde Britta

Og hvis det lykkes at få Britta Nielsen anholdt, så kan Danmark godt få hende udleveret fra Sydafrika. Det fortæller Henning Bang Fuglsang Madsen, lektor i international ret på Syddansk Universitet.

- Sydafrika er tiltrådt Europarådets konvention om udlevering. Det betyder, at de regler - der gælder for europæsike lande uden for EU som eks. Rusland og Tyrkiet - også gælder i Sydafrika. Det betyder rent praktisk, at når vi har efterlyst hende, så skal sydafrikansk politi anholde hende, hvis de møder hende, og så får dansk politi besked.

- Herefter har de danske myndigheder 60 dage til at levere de oplysninger, der skal bruges for, at de sydafrikanske myndigheder kan tage stilling til om, der skal udleveres. Der skal ikke leveres bevismateriale, der er nok til at få hende dømt, men bevismateriale der viser, at det er velbegrundet at køre en straffesag mod hende, siger han.

Det er uvist, om Britta Nielsen fortsat befinder sig i Sydafrika - og i givet fald hvor. I følge Henning Bang Fuglsang Madsen får hun meget svært ved at krydse grænseovergange uden at blive anholdt, når hun er eftersøgt gennem interpol:

- Udgangspunktet vil være, at kører hun sit pas gennem en scanner, så kan dansk politi sætte forskellige flag eller instruktioner på hende. Eksempelvis at hun skal anholdes øjeblikkeligt eller, at hun skal have lov at passere, men dansk politi skal vide, hvor hun rejser hen.

- I det her tilfælde er dansk politi gået offentligt ud og efterlyst hende gennem Interpol, så man har med stor sandsynlighed valgt, at hun skal anholdes på stedet, siger han.

Her ses en bil fra Sydarfrikas specialenhd Hawks, der nu er sat ind i jagten på den svindelsigtede Britta Nielsen. FOTO Ritzau Scanpix.

I følge general Bheki Cele, er sydafrikas specialenhed Hawks blandt andet blevet sat ind i jagten på Britta Nielsen.

- Vi taler med Hawks ( Sydafrikansk specialstyrke, red.) og med general Lebeya, og vi vil sørge for, at de overvåger sagen og fortsætter med det, indtil de finder personen, siger han.

Korruption og svindel: Sådan arbejder specialenhed

Narko, korruption, terror og organiseret kriminalitet er blandt de kriminalgåder, som den sydafrikanske specialenhed HAWKS er sat i verden for at knække. Det er derfor erfarende efterforskere, der ifølge landets politiminister nu er sat ind i jagten på danske Britta Nielsen.

Enheden har hovedsæde i storbyen Pretoria og har senest gjort sig bemærket i en større sag om politisk korruption. Her blev en Sydafrikansk familie ifølge mediet presstv anholdt og sigtet for at have brugt deres relation til en højtstående politiker til blandt andet at sikre sig en række byggekontrakter hos staten. I sagen, der også trækker tråde til udlandet, har HAWKS samarbejdet med det amerikanske FBI.

Politienheden, der blev oprettet i 2008, fungerer dermed også som landets antikorruptions-afdeling og kan tage imod opgaver fra det sydafrikanske rigspoliti eller præsidenten.

Mystik om Britta: Har hun været her?

DR og TV2 kunne lørdag fortælle, at flere øjenvidner havde set Britta Nielsen i Durban North - et populært område i den sydafrikanske kystby Durban. Nogle så sent som for to uger siden, mens andre mener, at det var længere tid siden.

Ekstra Bladet har også besøgt området og gaderne Gatorna Adelaide Tambo Drive och Swapo Road, hvor det vrimler med restauranter, cafeer og butikker. Ud over øjenvidnerne - findes der ikke anden bevis for, at Britta Nielsen rent faktisk har været der. Ekstra Bladets udsendte har talt med 15 personer, som også har haft deres faste gang i området - herunder sikkerhedsvagter, parkeringsvagter og servitricer, men som ikke husker at have set hende.

Shoba Singh, der er ansat i et Spar supermarked i indkøbsområdet og som også har talt med DR, er dog sikker på, at hun har set Britta for to til tre måneder siden, da hun får vist et billede af hende. Det stemmer dog ikke helt overens med Britta Nielsens forsvinden, da hun var på arbejde i Danmark omkring den 5. september.

- Hun er venlig, stille, men venlig, siger Shoba Singh.

- Er du sikker på, at det er hende, du har set?

- Det er hende. Hun har været her.

- Sagde hun noget?

- Hun hilste bare på os med ’Hallo, hvordan har du det?’.

- Hvor ofte har hun været her?

- Hun plejere at kommer her ret ofte, men vi har ikke set hende de sidste par måneder. Der nok to til tre måneder siden.

På den kinesiske restaurant Dragon’s Place fortæller ejeren og en servitrice, at de også mener at have set Britta, men de kan ikke give yderligere detaljer.