Ekspertens dom over boligmarkedet

Tidligere i dag præsenterede finansminister Nicolai Wammen den såkaldte Økonomisk Redegørelse - en central vurdering af Danmarks økonomi, der siden marts har været stærkt tynget af coronakrisen.

Regeringens kig ind i krystalkuglen afslørede et dystert billede af det danske boligmarked med et fald i huspriser på 4,2 procent i år.

Til grund ligger den voldsomt faldende forbrugertillid og en stigning i ledigheden på 48.000.

Curt Liliegreen, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, frygter, at regeringen har undervurderet krisens betydning for boligmarkedet i deres redegørelse.

Han kalder et fald på 4,2 procent ønsketænkning.

- 4,2 procent er godt nok billigt sluppet. Det er mindre end vismændenes vurdering.

- Det er et best case scenario, jeg kunne godt frygte et større fald, men som de siger: Usikkerheden i prognoserne er stor.

Curt Liliegreens boligråd Køber - Som udgangspunkt ville jeg vente. Du vil jo ikke købe, når prisen falder, men hvis du er økonomisk sikret og får et prisafslag, kan du godt købe. - Det vil sige, hvis du har midler og fast arbejde - ikke er førstegangskøber - og som kan klare udbetaling selv, kan man udnytte situationen. - Man kan forlange prisfald på 5 procent. For de købere, der er mere usikre, kan det være en god ide at se tiden an. Det er ikke et dårligt råd. Sælger - Det kan være, at der kommer længere liggetid på ejendommen, og hvis man allerede har indgået aftale med ejendomsmægler, så hold øje med, hvor mange der kigger ind og udtrykker interesse. Det kan være, at nogen stiller krav til prisafslag. - Overordnet set bør man skal nok indstille sig på, at det kan trække lidt ud lige nu.

I rækkefølge

Ifølge Curt Liliegreen rammer prisfaldet i andet halvår af 2020.

- Det fald, vi ser nu, er panik, og det skal man ikke lægge for meget i.

- Prisfaldet rammer først, når vi for alvor ser effekten af, at virksomhederne lukker, og arbejdsløsheden kommer, og mit bud er, at vi skal frem til andet halvår af 2020.

Han vurderer, at priserne på projektsalg falder som de første. Derefter ejerlejligheder og til sidst enfamiliehusene.

Curt Liliegreen frygter, at faldet i boligmarkedet bliver større end Nicolai Wammens prognose. Foto: Jon Norddahl

Direktøren giver regeringen ret i vurderingen af, at coronakrisen adskiller sig fra finanskrisen ved, at boligmarkedet står stærkere i dag end i 2008.

Derfor har coronakrisens økonomiske konsekvenser udsigt til at blive mere kortvarige.

- Boligmarkedet var grundlæggende sundt og robust inden coronakrisen i modsætning til finanskrisen.

- Dengang var boligmarkedet ude af trit. Priserne var kommet for højt op i forhold til renten. Det er en rigtig iagtagelse, men den er bare svær at regne ind i en model, siger Curt Liliegreen.