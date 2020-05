Ekspertens dom: Sådan hårdt bliver boligmarkedet ramt

Curt Liliegreens boligråd

Køber

- Som udgangspunkt ville jeg vente. Du vil jo ikke købe, når prisen falder, men hvis du er økonomisk sikret og får et prisafslag, kan du godt købe.

- Det vil sige, hvis du har midler og fast arbejde - ikke er førstegangskøber - og som kan klare udbetaling selv, kan man udnytte situationen.

- Man kan forlange prisfald på 5 procent. For de købere, der er mere usikre, kan det være en god ide at se tiden an. Det er ikke et dårligt råd.

Sælger

- Det kan være, at der kommer længere liggetid på ejendommen, og hvis man allerede har indgået aftale med ejendomsmægler, så hold øje med, hvor mange der kigger ind og udtrykker interesse. Det kan være, at nogen stiller krav til prisafslag.

- Overordnet set bør man skal nok indstille sig på, at det kan trække lidt ud lige nu.