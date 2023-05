Eksperter: Eks-borgmester misbrugte sit embede

Ifølge to eksperter har Venstre-politiker Hans Luunbjerg misbrugt sit offentlige embede ved at berige sig selv økonomisk, mens han sad på borgmesterposten i Kerteminde i 2016

Da Hans Luunbjerg i sin tid som borgmester i Kerteminde ansøgte om tilladelse til at udbygge sit private biogasanlæg, blev forvaltningsloven brudt, fordi sagen aldrig blev politisk behandlet.

Samtidig deltog han selv i mailkorrespondancer om tilladelsen, og i nogle tilfælde sendte han sågar mails fra sin borgmestermail.

Det skriver Kjerteminde Avis, som har fået aktindsigt i sagsbehandlingsforløbet. De har talt med to juridiske eksperter, som vurderer, at der er tale om lovbrud, og som ligeledes kritiserer embedsværket for at have vendt det blinde øje til i sagen.

I strid med reglerne

Syv uger efter ansøgningen blev sendt, fik Luunbjerg den såkaldte landzonetilladelse, og hermed fik han tilladelse til at udvide sit biogasanlæg - blandt andet ved at opføre en 14 meter høj silo og to store tanke.

Annonce:

Men sagen blev ikke behandlet politisk, og det kan være problematisk, vurderer professor i forvaltningsret ved Juridisk Institut på AAU Sten Bønsing.

- Det er i strid med habilitetsreglerne i forvaltningsloven, at en administration bliver sat til at behandle en siddende borgmesters ansøgning uden at tage særlige forholdsregler, f.eks. at sagen behandles politisk, men der kan også være andre forholdsregler, siger han til Kjerteminde Avis.

Før udvidelsen gjorde Luunbjergs biogasanlæg det muligt for eks-borgmesteren selv at opvarme sin kyllingefarm. Men ved at udvide anlægget kunne han producere så stor en mængde biogas, at han kunne sælge noget af det til Naturgas Fyn.

Således kan man i regnskaberne for den tidligere borgmesters biogasanlæg se, at virksomheden er gået fra at have et underskud på 621.000 kroner før skat i 2016 til i 2021 at lande et overskud på 12,2 millioner før skat.

Annonce:

- Det ligner misbrug af et offentligt embede til at berige sig selv økonomisk. Det, som skal drive folkevalgte såvel som embedsmænd, skal være almenvellet – det må aldrig være personlig vinding, siger Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse ved Institut for Statskundskab på SDU, til Kjerteminde Avis.

Ingen kommentar

Avisen har forelagt Hans Luunbjerg kritikken, men svaret fra den tidligere borgmester lyder, at han ingen kommentarer har at knytte til sagen.

- Jeg går fuldt ud fra, at de embedsmænd, der har skullet håndtere det på daværende tidspunkt, de har gjort det efter bedste evne og efter reglerne, siger han.

Det strider dog med de to eksperters vurderinger. For jævnfør forvaltningsloven har en borgmester selv ansvaret for at gøre opmærksom på en eventuel interessekonflikt.

Ifølge Kjerteminde Avis har Luundbjerg i øjeblikket en ny ansøgning liggende hos kommunen, fordi han ønsker at foretage en stor udvidelse af anlægget. Dog kan denne sag få betydning for de fremtidige udvidelsesplaner.

Hans Luunbjerg er bestyrelsesformand i Kjerteminde Forsyning og medlem af Venstres lokalafdeling. Han var borgmester fra 2013 til 2017 og havde forinden det siddet i byrådet i mange år.