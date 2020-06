Eksperter skal granske regeringens coronahåndtering

Den historiske nedlukning af Danmark, som statsminister Mette Frederiksen (S) annoncerede på et pressemøde 11. marts, bliver nu centrum for en ekspertgruppes undersøgelse.

Det er et bredt politisk flertal er enige om. Det skriver Folketinget i en pressemeddelelse.

Ekspertgruppen skal granske sundhedsvæsnets beredskab, men også de beslutninger, der lå til grund for nedlukningen af Danmark midt i marts.

Siden udbruddet af coronavirus ramte Danmark, har Folketingets politikere på få dage vedtaget flere hastelove. Og regeringen har truffet afgørende beslutninger.

Begge dele har påvirket både sundhedsvæsnet, borgernes frihed og den danske samfundsøkonomi.

I beretningen, som skal danne grundlag for udredningen, står der:

- Flertallet anerkender, at Danmark står i en helt ekstraordinær situation på grund af Covid-19. Ikke tidligere har Danmark oplevet en krise som denne.

- Derfor har regeringen, Folketinget og befolkningen på meget kort tid skullet tage et stort ansvar og træffe vigtige beslutninger af væsentlig betydning for både befolkningens sundhed og samfundsøkonomien.

- Det rejser naturligvis spørgsmålet, om Danmark var godt nok forberedt på Covid-19, og om der blev truffet de rigtige beslutninger i forbindelse med nedlukningen af Danmark.

Det er professor emeritus Jørgen Grønnegård Christensen, som er udpeget til formand for gruppen.

Han skal nu stå for at finde et hold på fem eksperter, der skal have viden inden for jura, økonomi og samfunds- og sundhedsvidenskab.

Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), siger, at udredningen skal bidrage til, at Danmark kan være bedre rustet, hvis en pandemi rammer igen.

- Det skal først og fremmest gøre os klogere på, hvordan situationen omkring corona og nedlukningen blev håndteret. Dermed kan vi være bedre rustet, hvis den situation skulle gentage sig, hvilket vi selvfølgelig ikke håber på, siger han.

Resultaterne bliver efter planen fremlagt i januar 2021.