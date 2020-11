Eksperterne advarer: Det blæser Trump på

Flere amerikanske eksperter advarer mod, at thanksgiving kan udvikle sig til et kæmpe superspreder-event. Det blæser Donald Trump på og opfordrer folk til at samle sig

Det kan bliver 'moderen af alle superspreder-events'.

Sådan lyder advarslen fra tidligere sundhedsrådgiver i Det Hvide Hus Dr. Jonathan Reiner. Det fortæller han til CNN.

- Det har potentialet til at blive moderen af alle superspreder-events. Mange sundhedsmyndigheder mener, at covid-19 fik nyt liv i sommer fra et lignende stort event. Sturgis Motorcycle Rally i South Dakota.

- Forestil dig det på en større skala. Folk forlader forskellige lufthavne rundt omkring i USA som smittebærere, siger Dr. Jonathan Reiner.

Eventet, som eksperten henviser til, er var motorcykeltræf med 365.000 bikere, der blev afholdt i juli. Det anslås, at over 250.000 coronatilfælde kan kobles til eventet, og det har kostet til 75 milliarder kroner i udgifter at håndtere de mange smittede.

Trump og Melania til den årlige thanksgiving-tradition foran Det Hvide Hus, hvor præsidenten skal benåde en kalkun. Foto: Hannah McKay/Ritza Scanpix

Trump ligeglad

Men advarslen blæser Donald Trump tilsyneladende på. I den årlige thanksgiving-hilsen til den amerikanske befolkning sluttede præsidenten med følgende besked.

'Jeg vil opfordre alle amerikanere til at samles i hjem og andre steder, som de holder af, for at sige tak til gud for hans mange velsignelser', lød det.

I den officielle anbefaling fra US Centers for Disease Control and Prevention hedder det, at de fraråder alle at rejse til thanksgiving-forsamlinger.

Også USA's coronageneral, Anthony Fauci, har advaret:

- Begræns forsamlinger indendørs så meget som muligt. Vi ved alle, at det er meget svært på grund af den her smukke tradition, men hvis du ofrer dig, så er du med til at forhindre flere smittede, sagde han i et interview med Good Morning America på ABC onsdag.

Benådede kalkun

USA’s præsident, Donald Trump, dukkede tirsdag frem fra sin selvvalgte isolation i kølvandet på valgnederlaget og viste, at i hvert fald én ting i Washington D.C. følger traditionen i år: Benådningen af Thanksgiving-kalkunen.

I Rosenhaven bag Det Hvide Hus holdt Trump sig helt usædvanligt til manuskriptet, da han benådede den næsten 20 kilo tunge kalkun ved navn Corn.

Det er en del af det årlige Thanksgiving-ritual, at præsidenten bruger sin magt til at benåde en kalkun forud for den amerikanske højtid den tredje torsdag i november, hvor der traditionen tro serveres kalkun i mange millioner hjem.

- Corn, jeg giver dig hermed fuld benådning, sagde Trump, mens han løftede en hånd over den store, hvide fugl med de røde hudfolder under næbet.

Efter benådningen pludrede kalkunen til klapsalver fra publikum, der alle sad på behørig afstand af hinanden som følge af coronapandemien. Mange af publikummerne var iført mundbind.

