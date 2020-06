Eksplosiv bog med detaljer om kontroversielt møde

De opsigtsvækkende detaljer fra det ovale kontor i Det Hvide Hus står nærmest i kø for at komme ud.

Torsdag udgav Donald Trumps tidligere sikkerhedsrådgiver John Bolton nemlig sin bog med titlen 'The Room Where It Happened: A White House Memoir'.

Bogen tegner et billede af en præsident, der langt fra er i stand til at varetage sin rolle som verdens mest magtfulde mand. Især Trumps håndtering af udenrigspolitiske anliggender, bliver voldsomt kritiseret af Bolton.

Dette foto at Trump og Bolton er taget to måneder før, at præsidenten drog til topmøde i Singapore. Foto: icholas Kamm/Ritzau Scanpix

Det er første gang, at et medlem af Trumps inderkreds publicerer en bog med omfattende og indgående detaljer fra præsidentens første embedsperiode.

John Bolton skriver i sit næsten 600 siders lange angreb på Trump, hvorfor forholdet til USA's 45. præsident gik i stykker.

Det var især Trumps 'useriøse forsøg' på at få Nordkorea til at aflive sit atomprogram under det historiske topmøde i Singapore, der fik bægeret til at flyde over.

- Han sagde, at han altid havde droppet sine kærester, før de droppede ham. Han brugte det til at beskrive, hvorfor han overvejede at aflyse topmødet med Kim Jong-un. Jeg mente, at det var et indblik i en præsident, som fuldstændig manglede perspektiv. Det ville have været bedre ikke at aftale et topmøde i første omgang, fortæller Bolton ifølge The Guardian om episoden.

Trump mødtes med den nordkoreanske diktator 12. juni 2018. Sidenhen er forholdet mellem de to statsledere nærmest ikke eksisterende.

Trumps forsøg på at få Nordkorea til at opgive sit atomprogram fejlede. Nu er de to ikke på talefod længere. Foto: Saul Loeb/Ritzau Scanpix

Det amerikanske justitsministerium forsøgte i sidste uge på direkte ordre fra præsidenten at stoppe udgivelsen af John Boltons bog ved at indgive en nødordre.

Det var anden gang på blot en uge, at præsident Donald Trump forsøgte at blokere for udgivelsen af sin tidligere sikkerhedsrådgivers kommende bog.

Men en dommer afviste ifølge britiske The Guardian at blokere udgivelsen. Derfor er den eksplosive bog allerede havnet på hylderne hos diverse boghandler i USA.

