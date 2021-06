Ekspræsident Donald Trumps blog lukker permanent

USA's tidligere præsident Donald Trumps blog er fortid. Det rapporterer den amerikanske tv-station CNBC.

- Bloggen med navnet 'Fra Donald J. Trumps skrivebord' (From the Desk of Donald J. Trump) er blevet lukket permanent.

- Den åbnes ikke igen, siger Jason Miller, som er seniorrådgiver for den tidligere præsident.

Trump lancerede for nylig et nyt forum på sin hjemmeside, hvor han kunne offentliggøre indlæg, der kunne deles af andre på Twitter og Facebook, som han er udelukket fra.

Facebooks uafhængige tilsynsråd, Oversight Board, traf 6. maj en beslutning om, at et forbud mod Trumps brug af Facebook kan opretholdes.

Men eksperterne i rådet kritiserede Facebook og sagde, at ledelsen af det sociale medie selv skulle træffe afgørelsen om Trumps tilstedeværelse på Facebook inden for seks måneder.

Donald Trump blev suspenderet fra en række sociale medier, efter at hans tilhængere stormede Kongressen i Washington D.C. den 6. januar. Fem personer mistede livet i forbindelse med optøjerne.

Trumps seniorrådgiver oplyste første gang i slutningen af marts, at den tidligere præsident ville lancere en ny social medieplatform inden for to-tre måneder.

'Fra Donald J. Trumps skrivebord' har indeholdt indlæg fra Trump. I en introduktionsvideo blev besøgende på siden mindet om, at Trumps personlige Twitter-profil med 88 millioner følgere blev bandlyst.