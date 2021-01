Ekstra Bladet erfarer: Nye restriktioner på vej

Danskerne kan se frem til yderligere corona-restriktioner.

Det erfarer Ekstra Bladet fra flere kilder forud for et møde mellem Folketingets partiledere, sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og justitsministeren Nick Hækkerup (S).

Mødet begynder kl. 11.30.

Det er endnu uvist, hvilke nye restriktioner der bliver tale om. Men flere kilder oplyser til Ekstra Bladet, at det er i spil at sænke det nuværende forsamlingsloft på ti personer.

På det seneste har regeringens støttepartier krævet yderligere restriktioner. Netop en sænkelse af loftet for forsamlinger er et af de tiltag, som støttepartierne har peget på.

Konkret har SF foreslået at stramme forsamlingsforbuddet til fem personer.

SF: - Vi er nødt til at lukke mere ned

Ny virusvariant

De nye restriktioner kommer samtidig med, at den ny og mere smitsom virusvariant spreder sig.

Der er tale om en britisk variant kendt under navnet B117, som eksperter mener, er op mod 70 procent mere smitsom end den hidtil mest almindelige virus.

På et møde med Folketingets sundhedsordførere mandag udtrykte Statens Serum Institut en bekymring for, at den nye corona-variant kan få det såkaldte kontakttal til at stige til 1,5 i februar.

Kontakttallet dækker over, hvor mange andre personer en corona-smittet i gennemsnit giver sygdommen videre til. Dermed vil 10 smittede give virussen videre til 15 andre.