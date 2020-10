Ekstra Bladet erfarer: Nyt varslings-system skal corona-opdele Danmark

Regeringen vil på et pressemøde kl. 11.00 ifølge Ekstra Bladets oplysninger præsentere en ny måde at corona-opdele Danmark

Opdatering: Denne artikel er skrevet inden pressemødet. Få de seneste opdateringer her.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger vil regeringen på et pressemøde kl. 11.00 præsentere en ny måde at inddele landet i, så man fx kan lukke hårdere ned lokalt frem for ens nedlukning over hele landet, som vi kender det i dag.

Det kan fx være i form af et 'trafiklys-system', hvor man inddeler zoner i rød, gul og grøn eller kategoriseret i fem zoner. Jo hårdere et område er ramt des flere ting kani så fald lukkes ned

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

De vil hver især indeholde klare anvisninger på graden af nedlukninger og restriktioner i forhold til smittefaren. Det fortæller sundhedsordfører Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkepartis ordfører Per Larsen til Ekstra Bladet.

De to var blandt partiernes sundhedsordførere, der var indkaldt til briefing i går eftermiddag.

Per Larsen (Konservative Folkeparti) forklarer, at der formentligt vil være nogle klare restriktioner på hvert af de fem trin, så man også lokalt vil kunne bringe f.eks restauranter, kollektiv trafik eller områder med minkfarme i en zone, der har de tilhørende specifikke tiltag.

Inden pressemødet her i dag klokken 11 ved vi nu, at et nyt varslingssystem bl.a. vil gå ud på, at man vil inddele varslingerne i fem trin eller zoner. De vil hver især indeholde klare anvisninger på graden af nedlukninger og restriktioner i forhold til smittefaren.

