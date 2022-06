Ekstra Bladet griller Inger: Hvad vil du?

Vælgererklæringerne vælter ind, støtten fra politiske kolleger er stor, og de danske medier er travlt optaget med at dække Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne.

Men hvad er det egentlig, Danmarksdemokraterne og Inger Støjberg kan bidrage med, som ikke findes hos de allerede eksisterende partier?

Det forsøgte Ekstra Bladet at finde ud af, og konklusionen må lyde, at der indtil videre ikke er nogle særligt konkrete forslag på bordet.

Vil søge indflydelse

- Hvad er det for en vare, du har på hylderne, som de andre partier ikke har?

- Forhåbentligt er der ikke noget, som ingen andre har. Der skal helst være en ret stor fællesmængde, ellers får vi aldrig en borgerlig statsminister – og det er målet, svarer Inger Støjberg.

- Danmarksdemokraterne bliver et parti, der søger indflydelse og som forsøger at komme med i forlig og tage ansvar. Derfor kommer der ingen ultimative krav.

- Hvad er det mest konkrete forslag, du har med i tasken i dag?

- Det er vel at tilslutte sig Arne-pensionen og politiforliget. Det er i hvert fald to meget konkrete og vigtige ting for danskerne at vide, hvor vi står.

- Det har socialdemokraterne allerede argumenteret rigtig godt for…

- Nu er jeg i hvert fald ikke socialdemokrat.

Udlændingepolitik

- Men det er ting, der allerede findes. Hvad er det mest konkrete forslag, du selv har fundet på, som du har med i dag?

- Udlændingepolitikken kommer til at fylde meget for os.

- Men hvilke konkrete forslag?

- Der kommer nogle konkrete forslag hen ad vejen. Jeg har også sagt, at der ikke kommer et kæmpe partiprogram her i dag.

- Jeg vil bare have ét forslag. Det mest konkrete du selv har fundet på…

- Jeg synes, at nogle af ydelser skal sænkes, så vi får flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet.

- Nogle af ydelserne?

- Ja, altså kontanthjælpen.

- Men det er der jo også andre, der har fundet på…

- Ja, men nu er den lige blevet sat op igen.

- Hvad skal den så være?

- Ej, det kommer jeg ikke til sige, men jeg vil gerne have, at flere udlændinge kommer ind på arbejdsmarkedet og kommer ind og bidrager. Det er den måde, man kommer til at tage Danmark til sig.

