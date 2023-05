Ekstra Bladet i Mexico: - De tog alle vores penge

Allerede få minutter efter at have krydset grænsen til Mexico møder Ekstra Bladet den første familie, der vandrer hvileløst rundt i den bagende sol, mens de venter på at kunne komme over til byen Eagle Pass på den anden side af floden Rio Grande.

Med et barn under tre år i hver hånd bevæger faren sig frem i varmen, mens moren bærer familiens yngste, et barn på blot et par måneder, i sin favn et par meter bag dem.

Den ældste søn har en papegøjehat på hovedet, som ryger af, da han forsøger at holde samme tempo som sin far. Ekstra Bladets journalist samler hatten op og løber op til familien.

Ekstra Bladet krydsede grænsen til Mexico i bil og gik tilbage til USA. Undervejs blev vi bedt om at vise pas og visumpapirer præcis som alle andre i køen. Foto: Jacob Agaruz

Faren fortæller på spansk, at familien netop er blevet løsladt fra et detentionscenter i byen og nu leder efter mad. De er fra Honduras, og myndighederne i byen vil ikke have, at migranter og asylansøgere sover på gaden, men det er svært at undgå, når kun et enkelt hotel tager imod dem.

- De tog alle vores penge og sagde, at vi skulle rejse hjem. Kun fordi vores yngste søn er født her i Mexico, fik vi lov til at gå efter at have været der i flere dage, men vi har intet tilbage, fortæller han.

I bagende hede

Et tykt lag støv og størknet mudder på både børn og voksne vidner om, at det er længe siden, de sidste har været i bad. Hvornår de sidst har sovet i en rigtig seng eller kunnet købe et måltid mad, kan hverken mor eller far huske. Alligevel græder børnene ikke. De står som forstenet og stirrer tomt ud i luften.

En lokal mand kommer forbi og giver familien 200 pesos. De takker igen og igen.

Længere nede ad vejen ligger børn og voksne i skyggen op ad butiksfacader. Alle venter de på det rette tidspunkt til at krydse floden i et forsøg på at nå USA.

Den lokale busterminal er fyldt med mennesker. Det samme er byens eneste hotel, der ifølge vores lokale tolk tager imod dem til overpris. Nogle er netop ankommet til byen, andre har været her i ugevis.

Inde i busterminalen venter mange på at blive transporteret videre op ad grænsen. Foto: Ditte Lynge

Området omkring floden står i skærende kontrast til det kaos, Texas’ republikanske guvernør, Greg Abbott, har advaret mod, efter at den såkaldte Title 42-lov udløb 16. maj.

Loven blev vedtaget af Trump-administrationen under coronapandemien og har givet myndighederne lov til at straksudvise personer, der krydsede grænsen illegalt, hvis de udgjorde en sundhedsrisiko. Men corona er ikke længere en pandemi i USA, og derfor gælder loven ikke længere.

Det ’rigtige’ tidspunkt

På både den mexicanske og amerikanske side af floden holder grænsevagter og såkaldte state troopers klar, hvis nogen skulle finde på at hoppe i det mudrede vand.

Ikke langt fra floden møder Ekstra Bladet en familie fra Venezuela, der skubber en ødelagt klapvogn foran sig. I den sider et lille barn på under et år, og ved siden af går endnu et barn på tre år.

På den amerikanske side af af Rio Grande er der sat pigtrådshegn op. Iturevet tøj på hegnet vidner om forsøg på at komme igennem. Foto: Ditte Lynge

Familien venter også på at komme over på den anden side, men har svært ved at finde ud af, hvornår det rigtige tidspunkt er. Og hvordan de bedst gør det med to små børn.

Rio Grande er cirka 50 meter bred mellem Piedras Negras og Eagle Pass, og selvom floden ser rolig ud på overfladen, må reddere på begge side af grænsen hver eneste dag rykke ud for at bjærge ligene af dem, der bliver taget af strømmen.