Ekstra Bladet på Folkemødet: Mød Poul Madsens helt

ALLINGE (Ekstra Bladet): Kalenderen siger juni, og det er igen tid til årets begivenhed på Bornholm - Folkemødet.

Allinge inviterer for niende år i træk politikere og samfundsinteresserede fra hele landet til solskinsøen, hvor det forventes, at op imod 100.000 vil deltage i de tre dage lange festligheder.

Ekstra Bladet er vanen tro også med til den store folkefest. Torsdag slår vi dørene - eller nærmere teltet - op for alle på plads F31, hvor chefredaktør Poul Madsen og politisk kommentator Henrik Qvortrup åbner ballet ved at gå helt tæt på det netop overståede folketingsvalg.

Den tidligere Superligaprofil og nuværende fodboldkommentator for Ekstra Bladet giver sin analyse af den netop overståede sæson. Foto: Morten Bjørn Jensen/Ritzau Scanpix

Derefter følger en gennemgang af Superligaen med Stig Tøfting i den varme stol, og det ser især én person frem til.

- Hos os kan møde plæneklipperen, som jo er min helt. Han er nemlig en person, der tør at sige tingene, som de er, ligesom vi gør her på Ekstra Bladet. Det er jeg helt sikker på, nok skal blive sjovt, lover Poul Madsen om Ekstra Bladets program, før han fortsætter:

- Jeg glæder mig til at give folk et indblik i, hvordan vi arbejder på Ekstra Bladet. Der er mange, som har en masse fordomme om, hvem vi er, og hvordan vi arbejder. Men vi er nogle ordentlige mennesker, der gøres vores arbejde på bedst mulige måde, og vi er meget åbne omkring, hvordan vi gør. Derfor tror jeg, at folk kan få et spændende indblik i, hvem vi er.

Andet end politik

Folkemødet er kendt for at være politikernes højborg, men det hele skal dog ikke gå op i valg og politik, forsikrer Poul Madsen.

Derfor vil der eksempelvis være underholdning, quizzer, debatter, oplæg om en spektakulær mordsag og klima på programmet.

- Man kan selvfølgelig komme forbi vores telt, hvor man kan møde Qvortrup og få den seneste opdatering på den nuværende regeringsdannelse. Men man kan også møde realitystjerner hos os, hvor Gustav og Julie Mehlsen går på scenen, fortæller Ekstra Bladets chefredaktør.

Har du lyst til selv at deltage i de mange arrangementer hos Ekstra Bladet, er du mere end velkommen på plads F31. Nedenfor kan du se hele vores program.

Vi glæder os til at se jer.