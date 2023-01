'Ekstremt svækket leder': McCarthys store udfordringer

Efter 15 afstemninger er det lykkedes republikaneren Kevin McCarthy at blive valgt som formand for Repræsentanternes Hus i USA.

Men trods valget står han som en svækket flertalsleder.

Sådan lyder vurderingen fra Louis Funder, der er chef for Dansk Industris (DI's) kontor i USA.

- McCarthy har ganske vist vundet afstemningen, men tilbage står, at han bliver en ekstremt svækket leder af Repræsentanternes Hus.

- Det kommer lovgivningsprocessen til at lide under de næste to år, siger han i en skriftlig kommentar.

Det tog fire dage og krævede 15 afstemningsrunder, før Kevin McCarthy havde sikret sig de fornødne stemmer til at blive formand for Repræsentanternes Hus efter demokraten Nancy Pelosi.

Et stort smil bredte sig i 57-årige McCarthys ansigt, da det stod klart, at han havde flertal med 216 ud af i alt 428 stemmer.

I sin første tale i Repræsentanternes Hus efter valget understreger han behovet for, at Det Republikanske Parti skal agere modvægt til præsident Bidens førte politik.

- Det er nu vores tid til at være modvægt og sikre noget balance til præsidentens politik, siger han ifølge Reuters.

McCarthy fremhæver blandt sine prioriteter, at udgifter til immigration skal mindskes.

Ifølge Dansk Industri ser det dog ud til, at det bliver svært for McCarthy.

- Vi går ind i en mere tumultarisk politisk sæson for at sige det mildt. Den første alvorlige test for den nye kongres bliver, når gældsloftet skal hæves, siger han i en skriftlig kommentar.

Louis Funder forventer, at der vil være modstand mod det, og at det vil gå i politisk hårdknude.

- Lykkes det ikke at hæve gældsloftet vil det i første omgang gå ud over offentligt ansatte og diverse overførsler. Men virksomheder, som har det offentlige USA som kunde, kan risikere at blive ramt, fordi der skal spares over hele linjen, siger Louis Funder i en skriftlig kommentar.

For at vinde skulle McCarthy samle opbakning fra et flertal af de navngivne stemmer. Stemmerne 'til stede' tæller ikke.

Selv om Republikanerne har flertal i Repræsentanternes Hus, har der været intern splittelse, når det kom til valget af partiets flertalsleder.

Det var folk i partiets højrefløj, som ikke ville stemme for McCarthy i de første mange afstemninger, men i 15. runde ændrede fire republikanere - Andy Biggs, Eli Crane, Bob Good og Matt Rosendale - deres stemme fra at være imod McCarthy til at stemme 'til stede'.

Samtidig holdt republikanerne Lauren Boebert og Matt Gaetz fast i deres stemme fra 14. runde og stemte ligeledes 'til stede'.

Tilsammen sikrede det McCarthy de fornødne stemmer.