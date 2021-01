EL-borgmester undskylder afbrænding af Løkke-dukke

Det har hidtil været fast tradition i Ninna Hedeager Olsens (EL) familie at brænde en dukke af til sankthans med et billede af Pia Kjærsgaard (DF) eller tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, der er løsgænger.

Men det er givetvis slut nu, for teknik- og miljøborgmesteren i København giver nu en undskyldning for, at det har fundet sted.

- Det er selvfølgelig slet ikke i orden at brænde sankthanshekse af med billeder af andre mennesker på. På den baggrund skal der lyde en dyb og uforbeholden undskyldning til både Pia Kjærsgaard og Lars Løkke Rasmussen.

- Det hører ingen steder hjemme. Det er ikke i orden, skriver hun i en e-mail til Ritzau.

Det har ikke været muligt at få en uddybende kommentar.

Den tidligere formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen blev bekendt med sankthanstraditionen og skrev søndag aften, at han krævede en undskyldning.

- En folkevalgt fra Enhedslisten har hygget sig med at brænde mig af på et sankthansbål. Under lavmålet - en undskyldning er vel på sin plads, skrev han på Twitter.

Han skriver mandag eftermiddag, at han accepterer undskyldningen.

Ninna Hedeager Olsen delte selv billeder på Facebook 23. juni 2020 af dukken og skrev, at de plejede at brænde en dukke af med et billede af Pia Kjærsgaard, der stiftede Dansk Folkeparti, eller Løkke.

Opslaget var kun synligt for hendes venner.

Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, kalder billederne for 'langt over grænsen'.

- Jeg har ikke været bekendt med det her før i dag (søndag, red.), men har fået bekræftet, at Ninna Hedeager har deltaget i en sankthans, hvor 'heksen' var påklistret et billede af Lars Løkke. Det synes jeg, er langt over grænsen og udtryk for rigtig dårlig dømmekraft, skriver Skipper i en mail til Ekstra Bladet.

Ninna Hedeager Olsen har allerede meddelt, at hun ikke vil genopstille ved kommunalvalget i november.

Billederne af Løkke-dukken kommer i kølvandet på, at tre personer søndag blev anholdt for at brænde en dukke med statsminister Mette Frederiksens (S) ansigt på.

Dukken var påmonteret et skilt med ordene: 'Hun må og skal aflives'.

To af de anholdte mænd blev fremstillet for en dommer søndag. Den sidste blev stillet for en dommer mandag formiddag.

Afbrændingen af mannequindukken fandt sted i forbindelse med en demonstration mod coronarestriktioner foran koncertstedet Forum på Frederiksberg i København. Ifølge sigtelsen klokken 19.25.

Det var gruppen 'Men in Black', der havde arrangeret demonstrationen.