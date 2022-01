EL: Det har været ekstremt presset

Hvis der skal lempes i kulturlivets restriktioner, skal det først ske efter 17. januar, hvor de nuværende coronarestriktioner udløber.

Det mener Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund.

Regeringens støtteparti og en række andre partier har inden et møde om coronasituationen onsdag hos sundhedsminister Magnus Heunicke (S) udtalt, at kulturlivet er det første område, hvor der skal lempes.

Meldingen kommer efter Statens Serum Instituts udmelding om, at omikronvarianten er mindre alvorlig end deltavarianten.

I øjeblikket er der eksempelvis lukket for spillesteder, teatre, biografer, museer, kulturhuse og zoologiske anlæg.

- Vi skal lige se, hvordan de næste dage udvikler sig i forhold til antallet af indlagte på hospitalerne. Men det er helt klart, at det sted, hvor vi først vil se hen, når vi skal begynde at lempe, det er i forhold til kulturlivet.

- Det har været ekstremt presset, og det er også steder, hvor man har mulighed for at kontrollere risikoen for smittespredningen. Men det vil være klogt at vente, frem til de nuværende restriktioner udløber, siger Hvelplund.

Også De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, udtalte mandag, at der bør kigges på lempelser i kulturlivet.

Hvelplund finder det selv lidt underligt, at eksempelvis biografer, teatre og udendørs arrangementer er lukket helt ned, mens det ikke gør sig gældende for nattelivet.

- I biografer og teatre er der mulighed for at sidde med afstand. Og der er mulighed for udluftning, siger han.

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, udtalte mandag til Jyllands-Posten, at der ikke kommer lempelser lige nu.

- Det vil være uforsigtigt og forkert at tro, at vi kan stryge restriktionerne nu og her, hvor vi har meget voldsomme smittetal, sagde han.

Mødet onsdag er planlagt til at begynde klokken 15.