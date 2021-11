EL får kanonvalg men ville gerne have haft flere borgmesterposter

Med en historisk valgsejr har Enhedslisten erobret pladsen fra Socialdemokratiet som det største parti på Københavns Rådhus.

Partiet er også blevet det suverænt største parti på Bornholm og har desuden overhalet Socialdemokratiet i Frederiksberg Kommune.

Men på trods af kanonvalget ender partiet dog uden nogen rigtige borgmesterposter.

- Jeg ville ønske, at vi havde fået opbakning til overborgmesterposten i København, for jeg synes, at Line Barfoed suverænt er den mest kvalificerede borgmester, siger Mai Villadsen, som er politisk ordfører for Enhedslisten.

- Og jeg synes også, at valget taler sit meget klare sprog.

I København gik overborgmesterposten til Socialdemokratiet spidskandidat, Sophie Hæstorp Andersen. Alle partier undtagen Liberal Alliance pegede på Socialdemokratiet.

Enhedslisten fik to fagborgmesterposter. Partiets spidskandidat Line Barfoed fik posten som teknik- og miljøborgmester.

På Bornholm har partiet fået viceborgmesterposten.

- Vi er ikke længere kun en vagthund, vi er også en magthund, siger Mai Villadsen.

- Vi går selvfølgelig efter maksimal indflydelse, siger hun, men erkender samtidig, at hun er ærgerlig over, at det gode valg ikke kunne byttes til flere borgmesterposter.

- Det havde da været drømmen, men det her valg overgår samtidig alt, hvad jeg nogensinde turde tro på, så der ingen sure miner hos mig i dag, siger hun.