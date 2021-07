EL kalder ministre i samråd om fyret frontpersonale

Enhedslisten har kaldt sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i samråd.

Det sker efter, at B.T. har beskrevet, at frontpersonale er blevet fyret, som følge af at de har været langtidssygemeldt med coronasenfølger.

– Vi skal passe på vores dygtige frontpersonale. Igennem hele pandemien har de stået forrest og sikret den tryghed, der var helt afgørende på landets hospitaler og plejehjem.

- Det gjorde de med en stor risiko for selv at blive smittet, og samfundets tak skal selvfølgelig ikke være en fyreseddel, siger partiets coronaordfører, Peder Hvelplund, i en pressemeddelelse.

Han har sammen med partiets arbejdsmarkedsordfører, Jette Gottlieb, indkaldt de to ministre i samråd.

B.T. har kendskab til to sygeplejersker og to sosu-assistenter, der er blevet fyret, efter de har været langtidssygemeldte med senfølger.

Mediet har blandt andet talt med Max Johansen, hvis kone, Anne-Marie Larsen, blev fyret fra sit arbejde som sygeplejerske i Region Sjælland. Her var begrundelsen også sygefravær efter senfølger.

- Sygeplejerskerne og lægerne er jo faktisk heltene i det her (coronapandemien, red.), og så behandler man dem på den her måde. Det synes jeg simpelthen er dybt urimeligt og uempatisk, siger Max Johansen, hvis kone ifølge B.T. ikke selv har ønsket at udtale sig.

Region Sjælland har sendt et skriftligt svar til B.T., hvor den blandt andet skriver, at situationer, hvor sygefraværet har været langvarigt, eller hvor det ikke forventes, at en medarbejder kan komme tilbage på arbejde, kan resultere i afskedigelser på grund af sygefravær.

- Vi har opfordret medarbejdere, der under deres ansættelse er blevet smittet med covid-19, til at anmelde det som en arbejdsskade.

- Det betyder, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan tage stilling til en eventuel erstatning, skriver regionen.

Fagforbundet FOA er gået ind i sagerne, men fordi fyringerne er sket efter reglerne, er der ikke meget at stille op.

Alligevel mener fagforbundet, at kommunerne har et moralsk problem.

- Man sender personale ud i frontlinjen for at bekæmpe coronavirus og beder dem kæmpe røven ud af bukserne. Takken, de får, er så, at de bliver fyret, siger Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand for sosusektoren i FOA, til B.T.